Detenido por intentar mantener un encuentro íntimo con un menor en las fiestas de Miranda de Ebro

La Policía Nacional de Miranda de Ebro ha detenido a un hombre de unos 50 años de edad al que se investiga por un presunto delito de corrupción de menores. Todo tras “captar” a un adolescente de 15 años y ganarse su confianza haciéndole “reiteradas proposiciones para mantener un encuentro íntimo”.

Los hechos que se denunciaron tuvieron lugar en el recinto ferial de la calle Antonio Cabezón, durante la celebración de las fiestas en honor a la Virgen de Altamira que se han celebrado recientemente.

En un primer contacto, el detenido, trabajador en dicho recinto, observó a la víctima y comenzó a hablar amistosamente con él, un adolescente de 15 años. Tras ello, le solicitó su número de teléfono móvil.

Fue al día siguiente cuando, según la información de la Policía Nacional, le envió numerosos mensajes de texto de contenido “indisimuladamente afectivo” con el “propósito de ganarse su confianza”.

Finalmente, tras volver a localizar al menor en el recinto ferial, el detenido llegó a ofrecerle dinero para acompañarle a un sitio más íntimo y apartado, si bien el menor no accedió a sus pretensiones.

Ante esta conducta repetitiva y grave, y tras recopilar la información necesaria, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la identificación e inmediata detención del sospechoso, garantizando la protección del menor.

Los investigadores continúan con las pesquisas policiales relativas a los hechos, por si pudieran existir más víctimas o situaciones similares vinculadas al comportamiento del arrestado.