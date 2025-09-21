Se registran varios kilómetros de retenciones en la AP-1 tras una colisión por alcance entre cuatro vehículos

La Dirección General de Tráfico informa de retenciones este domingo en la AP-1, en la provincia de Burgos. Esta complicación del tráfico se ha producido tras dos choques por alcance a la altura del municipio de Briviesca.

Se han registrado más de 5 kilómetros de retenciones en sentido Álava como consecuencia de este accidente.

El siniestro se produjo a las 17:44 cuando se registraron dos choques entre cuatro vehículos. En una de las colisiones se ha visto implicada una furgoneta y un turismo. En la otra los afectados son dos turismos.

En ambos casos las colisiones han sido por alcance. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar para atender a un herido leve. Un hombre de 32 años que ha tenido que recibir asistencia sanitaria.