Se registran varios kilómetros de retenciones en la AP-1 tras una colisión por alcance entre cuatro vehículos
La DGT informa de más de 5 kilómetros de retenciones. Un hombre de 32 años ha resultado herido leve.
Más información: Herido un joven tras una colisión entre una furgoneta y un camión en un pueblo de Burgos
La Dirección General de Tráfico informa de retenciones este domingo en la AP-1, en la provincia de Burgos. Esta complicación del tráfico se ha producido tras dos choques por alcance a la altura del municipio de Briviesca.
Se han registrado más de 5 kilómetros de retenciones en sentido Álava como consecuencia de este accidente.
El siniestro se produjo a las 17:44 cuando se registraron dos choques entre cuatro vehículos. En una de las colisiones se ha visto implicada una furgoneta y un turismo. En la otra los afectados son dos turismos.
En ambos casos las colisiones han sido por alcance. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar para atender a un herido leve. Un hombre de 32 años que ha tenido que recibir asistencia sanitaria.