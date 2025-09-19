Medina de Pomar calienta motores para unas increíbles fiestas del Rosario: del pañuelo solidario a los mejores disfraces

La concejala de Cultura y Turismo, Nerea Angulo, presentando las fiestas patronales en honor a Ntra. Sra. del Rosario

Las Fiestas del Rosario de Medina de Pomar están a punto de empezar. El Ayuntamiento ya ha presentado la programación de este año, con un calendario que llega cargado de tradición, propuestas culturales y actividades lúdicas para todos los públicos.

Un año más, el pañuelo de fiestas será solidario, a favor de las asociaciones de Autismo Burgos y Creciendo Merindades.

La concejala de Cultura y Turismo, Nerea Angulo, ha expresado su agradecimiento por el esfuerzo de las peñas y las asociaciones que participan.

La edil destaca que desde el Consistorio quieren "seguir trabajando de su mano, apoyando la conservación de tradiciones como el concurso de dibujo Peña 2000 y pico o el concurso playback y karaoke de La Mosca, al tiempo que seguimos apostando por la innovación y propuestas como el monólogo Buitrago de la Dios Te Libre".

Las actividades festivas darán comienzo el viernes 3 de octubre con el tradicional chupinazo y pregón de peñas, seguido de un toro de fuego. Este pregón cambia su formato. Será una peña distinta la que lo dará cada año, siendo la Peña Los Charitos quienes cojan el testigo en esta ocasión.

El ambiente festivo continuará con la primera disco móvil de las fiestas en la Plaza del Alcázar o con las fiestas temáticas organizadas por las peñas en sus locales esa misma noche.

El sábado por la tarde llegarán los actos más importantes con la celebración de las solemnes vísperas y la ofrenda de flores a la Virgen del Rosario, en la que participarán autoridades, peñas, asociaciones y vecinos.

Después tendrá lugar el acto del pregón y el chupinazo, en el que se entregarán los premios del concurso del cartel anunciador de las fiestas y se rendirá homenaje a aquellas personas o entidades que han destacado por su compromiso con la ciudad y con los vecinos.

Los homenajes que realizará el Consistorio este año serán a Pedro María Utrilla Pereda, por sus 29 años de entrega al deporte de la ciudad; a la asociación Afamer por su 25 aniversario y a Mónica Ojeda Martínez, campeona de España de caza en la disciplina becadas.

A continuación, tendrá lugar el izado de banderas y el himno nacional, la proclamación de representantes de la juventud -que contará por primera vez en la historia con un chico- y la lectura del pregón, a cargo de Águeda Barcina Valle, presidenta del Alcázar C.D.

El domingo comenzará con la solemne misa en honor a Nuestra Señora Rosario y, posteriormente, la Plaza Mayor acogerá la actuación del grupo de danzas Raíces.

Por la tarde, el festejo taurino contará con la incorporación de una corrida de toros. Al mismo tiempo, habrá alternativas para todos los gustos. Comenzando con la electrocharanga Orkresta, que animará las calles y, por la noche, la primera sesión de fuegos artificiales y una gran verbena en la Plaza Mayor con la orquesta La Reina Show.

El lunes, festivo local, tendrá lugar el desfile de las peñas y sus charangas. Por la tarde, continuarán los festejos taurinos con la novillada sin picadores en la Plaza de Toros. A ello, le seguirán la segunda sesión de fuegos artificiales y la gran verbena con la orquesta La Jungla.

El martes, 7 de octubre, será el día de las peñas y los casados. Cada uno lucirá por las calles sus mejores disfraces. Esta animada mañana traerá una rica paella y, por la tarde, el Grand Prix hará vibrar al público medinés con sus juegos.

El segundo fin de semana empezará con el XXXIV Concurso de Play-back y Karaoke y la duodécima edición del Dinamita Rock, que contará con las actuaciones de Manifa, Porco Bravo y Ascua.

El Ayuntamiento se une un año más a la organización del festival. La cita será el viernes 10 de octubre a partir de las 23:30 horas en la Plaza del Corral de Medina de Pomar.

El sábado, 11 de octubre, la Plaza Somovilla será el escenario del concierto del cantante Alfonso Pahíno, a partir de las 13:30 horas. El domingo, 12 de octubre, tendrá lugar el pasacalles de la Banda Municipal de Música.

Por la tarde, habrá rejones, un Insershow punk rock donde será el público quien se suba al escenario a cantar y una actividad de dibujo libre con témperas para los más pequeños.

El programa del Consistorio no acaba en las fiestas patronales ya que abarca toda la actividad cultural de la ciudad medinesa de los meses de octubre y noviembre.

De esta forma, el tercer fin de semana de octubre se celebrará el XX Ciclocross Ciudad de Medina de Pomar 2025 y la Ruta de Carlos V, Fiesta de Interés Turístico Regional.

El mes finalizará con una concentración de vehículos clásicos, el teatro con malabares y magia y la 21º edición del Antico, el rastro de anticuarios y artesanos de Las Merindades.

El Museo Histórico de Las Merindades acogerá hasta el 1 de noviembre la exposición 'En el camino', de Arantza Sáez de Lafuente, artista multidisciplinar.