Burgos rinde honores al Cid Campeador: un viaje al pasado con exhibiciones de combate, desfiles y un mercado medieval

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos, organiza la Semana Cidiana 2025, que se celebrará del 27 de septiembre al 5 de octubre con un extenso programa cultural, histórico y participativo sobre la figura de Rodrigo Díaz de Vivar.

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha presentado la programación subrayando que el evento amplía el número de actividades gracias al trabajo de todas las áreas municipales y de más de una decena de asociaciones.

La regidora destacó que la Semana Cidiana es un evento "de la ciudad y para la ciudad", donde las asociaciones "son protagonistas, los burgaleses participan en primera persona y, al mismo tiempo, abrimos nuestras puertas a quienes nos visitan".

Entre las principales novedades de este año, figura La Mesnada del Cid: Feria Medieval, que tendrá lugar el sábado 27 en la campa situada junto al camping de Fuentes Blancas donde las asociaciones mostrarán su labor con talleres, exhibiciones de combate, danzas y actividades familiares.

Además de la I Marcha Semana Cidiana, organizada por la Plataforma del Tercer Sector, que será el domingo 28. Una cita popular no competitiva de 3,5 kilómetros con salida y llegada en la Plaza del Rey San Fernando.

Esta actividad contará con animación medieval y con la demostración Hierro y Honor: la forja de la Tizona del Cid. Las inscripciones ya están abiertas en www.semanacidiana.com.

El lunes 29 se inaugurarán las exposiciones 'De Jimena a Álvar Fáñez: la Vía Cidiana' en el Puente de San Pablo y 'Mujeres de acero: oficios en tiempos del Cid' en el Monasterio de San Juan. Las esculturas expuestas son a tamaño real para rendir homenaje a las mujeres medievales y sus oficios.

Entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre, el Fórum Evolución acogerá el II Congreso Internacional sobre el Cid, bajo el título 'Rodrigo Díaz en contexto europeo: ¿La pluma es más poderosa que la espada?'.

El Mercado Medieval tendrá cerca de 130 puestos y abrirá sus puertas el jueves 2 de octubre, aunque será inaugurado el viernes 3. Ese mismo día, el Teatro Principal acogerá una mesa redonda sobre el papel de las asociaciones en la preservación del legado cidiano y se entregará el Premio Burgos y el Cid.

Un galardón que reconoce a las entidades locales por su contribución al nuevo modelo participativo del evento. La jornada concluirá con los estrenos de los espectáculos 'Bronce y Memoria: 70 años del Cid en Burgos' y el videomapping 'Estatua del Cid: forja de luz y leyenda'.

El sábado 4 se celebrará el gran desfile medieval, que este año cambia su itinerario y partirá del Solar del Cid hasta el Arco de Santa María. Cerca de un millar de recreacionistas de España, Italia y Alemania acompañarán al Cid y a Jimena en un recorrido que culminará con el pregón de Antonio Pérez Henares, autor de la novela El Juglar.

Ese mismo día, la Plaza de San Juan se convertirá en escenario de las competiciones de combate medieval. La cita volverá a estar protagonizada por la asociación Bohurt Castilla, que en esta edición contará con más de medio centenar de luchadores enfrentándose en duelos y batallas históricas.

Durante el sábado, habrá torneos en el río, pasacalles, talleres artesanos y espectáculos familiares. El Teatro Principal acogerá la proyección de la película clásica El Cid, organizada por el Ayuntamiento. Y también se podrá ver el montaje de humor 'Tuyo, Cid', con entrada gratuita.

Otra de las novedades será el desfile de antorchas en honor al Cid que cambia el itinerario y se celebrará el sábado 4 de octubre a las 20:30 horas.

El recorrido partirá de Llana de Afuera, para continuar por calle Diego Porcelos, calle Paloma y plaza Rey San Fernando. Atravesará el Arco de Santa María y el puente de Santa María, seguirá por la calle de Valladolid y el puente de San Pablo, hasta concluir en la plaza del Cid.

Un trayecto cargado de simbolismo que busca acercar el homenaje al Campeador a distintos rincones emblemáticos de la ciudad. El domingo 5 será jornada de clausura con la misa homenaje al Cid en la Catedral.

Además de un nuevo torneo en el río y la Paella del Cid en el Paseo Sierra de Atapuerca, con carácter solidario a favor de los afectados por la DANA en Paiporta. El broche final llegará a las 21:00 horas con el espectáculo 'La vista de los ancestros' en el Paseo del Espolón.

La alcaldesa subrayó que la Semana Cidiana "refuerza" la candidatura de Burgos a la Capital Europea de la Cultura 2031.