Las exmonjas de Belorado denuncian el envenenamiento de sus perros y piden frenar su próximo desahucio

Las exmonjas de Belorado han presentado una denuncia formal en la Comandancia de la Guardia Civil de Arriondas por un “presunto envenenamiento de sus perros” en el núcleo zoológico, como han informado desde su gabinete de prensa a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Han solicitado a la autoridad competente que “se inicie una investigación y han aportado información detallada con el fin de esclarecer los hechos”, añaden.

Las hermanas han afirmado “sentirse perseguidas en una situación que consideran profundamente injusta” y “denuncian que se intenta atacar sus actividades, boicotear sus proyectos y frenar su proyección emprendedora”.

Por otro lado, las monjas han asegurado “estar seguras de que se dejará sin efecto el lanzamiento de desahucio señalado para el próximo viernes 12” ya que, añaden, “todavía no ha transcurrido el plazo de 20 días para recurrir la sentencia”.

Las monjas se “mantienen unidas en la adversidad”. Recuerdan que “Dios y el tiempo son los mejores jueces” y aseguran que “actuarán conforme a lo que Dios les indique en estos momentos tan difíciles”.