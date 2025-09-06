VÍDEO | Detenido un joven de 20 años por amenazar de muerte a su madre con un arma blanca en su casa de Lerma

Detención del joven de 20 años que amenazó a su madre con un arma blanca en Lerma Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 20 años por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, tras un suceso ocurrido en la noche del viernes, 5 de septiembre, en la vivienda que compartía con su madre en Lerma (Burgos).

Según informa la Benemérita, la intervención se inició tras recibir un aviso en el que se informaba de una posible agresión en el interior de un domicilio del citado municipio.

Rápidamente, una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de la localidad se desplazó hasta la vivienda, siendo a su llegada cuando los agentes encontraron al joven fuera del domicilio con dos cuchillos de grandes dimensiones.

Así, tras valorar la situación y la inmediatez del riesgo, los agentes lo abordaron para neutralizar la amenaza, logrando reducirle e inmovilizarle con total seguridad.

Acto seguido, los investigadores pudieron conocer que el detenido había amenazado de muerte a su madre con un arma blanca en repetidas ocasiones mientras esta permanecía encerrada en el baño para evitar el ataque.

Tal y como explica la Guardia Civil, la víctima tuvo que ser atendida, acompañada y tranquilizada en el mismo domicilio por los agentes, quienes observaron que, aunque no presentaba lesiones físicas, sí mostraba "un notable estado de nerviosismo" que les llevó a solicitar apoyo y asistencia inmediata.

Por su parte, el joven fue trasladado a dependencias oficiales de la Guardia Civil para la instrucción de diligencias, que posteriormente han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Lerma, junto con el detenido.