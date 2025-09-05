Detenido un hombre de 57 años en Burgos por agresión sexual a un menor al que conoció en internet: investigan más casos

Policía Nacional detiene a un hombre de 57 años como presunto autor de un delito de agresión sexual sobre un menor de edad

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Burgos detuvieron a finales del mes de agosto a un hombre de 57 años, como presunto autor de un delito de agresión sexual a un menor de edad.

El detenido se anunciaba en una página de contactos, describiéndose físicamente y expresando de forma explícita sus gustos sexuales.

A partir de ahí comenzó la comunicación entre ambos y, en un encuentro posterior, el menor -con capacidad de consentimiento- le marcó al adulto una serie de límites que no fueron respetados ya que este sometió al menor, pese a su reiterada y explícita oposición, a prácticas sexuales no consentidas, violentando así su voluntad.

En los días posteriores a lo ocurrido, el menor puso en conocimiento de una persona de su entorno lo sucedido, reiterando que había sido sometido a comportamientos sexuales no consentidos.

Esta persona lo comunicó a Policía Nacional que, tras recabar y confirmar el testimonio del menor, identificó al adulto y procedió a su detención y puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de agresión sexual a menor de edad.

La Autoridad Judicial, a la espera de la celebración del juicio penal correspondiente, ha dictado una Orden de Alejamiento con prohibición de comunicación de esta persona respecto del menor.

La Policía Nacional se encuentra investigando la posibilidad de que el detenido haya tenido acceso a más menores a través de los encuentros que ofrecía a través de la página de contactos.