Bombazo histórico en Burgos: un acertante gana más de 62 millones de euros en La Primitiva

El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías Nº 20 de Burgos , situada en C.C. Carrefour-El Mirador, local 33 ONLAE

El sorteo de La Primitiva celebrado hoy ha dejado un premio histórico en Burgos. Un único boleto acertante de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), validado en la Administración de Loterías nº 20 de Burgos, situada en el Centro Comercial Carrefour-El Mirador, se ha llevado nada menos que 62.701.970,91 euros.

Con este premio, Burgos se convierte este jueves histórico en el epicentro de la suerte, al repartir uno de los mayores botes entregados por La Primitiva en los últimos años.

El afortunado ganador acertó la combinación formada por los números 02, 38, 12, 19, 45 y 11, con el complementario 21 y el reintegro 5. El número JOKER ha sido el 2841336.

Además, en este mismo sorteo se ha registrado otro boleto acertante de Primera Categoría (6 aciertos), que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 7 de Ciudad Real, situada en la calle Prado, 2.

La fortuna también ha sonreído a dos jugadores más, de Barcelona y Madrid, que han obtenido premios de Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) al validar sus boletos en las administraciones nº 225 y nº 336 respectivamente.