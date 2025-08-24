Accidente mortal en Burgos: fallece un hombre tras chocar una furgoneta contra un árbol y quedar atrapado

Un hombre que viajaba en una furgoneta ha fallecido tras salirse de la vía y chocar contra un árbol en la carretera BU-V-6063, a la entrada de Susinos del Páramo (Burgos).

Una llamada al 112 avisaba del accidente a las 9:15 horas de este domingo, indicando que la furgoneta había quedado partida y dos personas estaban heridas de gravedad, uno de ellos atrapado.

El 112 da aviso del incidente a Guardia Civil de Tráfico, a los bomberos de Burgos, y a Emergencias Sanitarias, que envía un helicóptero medicalizado, una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Vllladiego.

El personal sanitario ha confirmado en el lugar el fallecimiento del hombre y ha trasladado a una mujer en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial de Burgos.