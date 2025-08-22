Un motorista, en estado grave tras sufrir una caída en la provincia de Burgos

Un hombre ha resultado herido tras sufrir una caída de su moto y quedar inconsciente en el kilómetro 42 de la N-629, en Merindad de Montija, Burgos.

La sala de emergencias 112 ha recibido varias llamadas a las 14:45 horas de este viernes, 22 de agosto, alertando del accidente de moto. Los alertantes informaban de que el hombre se había caído y se encontraba inconsciente.

Desde el 112 han dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y personal del centro de salud de Espinosa de los Monteros.