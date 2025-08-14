Un único acertante de Burgos gana más de 128.000 euros gracias a la Bonoloto
El boleto ganador fue validado en el centro comercial Carrefour.
La Bonoloto ha dejado un premio de segunda categoría (cinco aciertos más un complementario) en Burgos. Un boleto acertante ha sido validado en la administración de loterías número 20 de la capital burgalesa, situada en el centro comercial Carrefour.
El premio unitario del acertante asciende a 128.301,50 euros, mientras que de primera categoría no ha habido boletos ganadores.
La combinación ganadora de este jueves ha sido: 41-04-14-06-03-33, complementario: 19 y reintegro: 1.