Rulo rinde homenaje a su hijo fallecido en el Sonorama Ribera: "Hace dos meses recibí la peor llamada de mi vida"

Raúl Gutiérrez, más conocido como Rulo, líder de Rulo y la Contrabanda y exmiembro de La Fuga, volvió este miércoles a los escenarios dos meses después del fallecimiento de su hijo Andy, de solo tres años. El artista actuó como cabeza de cartel en el Festival Sonorama Ribera, celebrado en Aranda de Duero estos días.

La noticia del fallecimiento de Andy se conoció el pasado junio a través de un mensaje difundido en redes sociales por María Amparo, pareja del músico y madre del pequeño. Según publicó entonces, se trataba de una "trágica pérdida", sin ofrecer más datos sobre la trágica pérdida de su hijo.

Durante su actuación, el cantante interpretó algunos de los temas más conocidos de su repertorio, como Cabecita loca, Por verte sonreír, Dentro de una canción o Noviembre. Sin embargo, el momento más emotivo de la noche llegó cuando Rulo dedicó una canción a su hijo y no fue otra que 'Heridas de rock n'roll', uno de sus temas más famosos.

"Hace dos meses estaba en el otro lado del Atlántico y recibí la peor llamada que alguien puede recibir en su vida", confesaba Rulo visiblemente emocionado, al entregado público del Sonorama. Acto seguido, el cántabro explicaba que "esta canción va para Andy", mientras alzaba la vista al cielo y levantaba el puño en señal de recuerdo a su hijo.

Un gesto que fue recibido con una sonora ovación por parte del público de Aranda de Duero. Y cuando Rulo comenzó a cantar la letra de la canción que dice "¿Quién canta para ti desde que no estoy?", los asistentes comenzaron a aplaudir en señal de apoyo.