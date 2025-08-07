Una mujer resulta herida tras dar varias vueltas de campana en una carretera local de Burgos
Se solicitaba asistencia sanitaria de urgencia porque se quejaba de la espalda y la pierna.
Una mujer de 51 años ha resultado herida tras sufrir una salida de vía con su turismo y dar varias vueltas de campana, en la carretera local BU-V-5511, en Bóveda de la Ribera.
El Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León recibía una llamada a las 14.56 horas solicitando asistencia para esta mujer e indicando que se quejaba de la espalda y la pierna.
Al lugar ha acudido la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias del Sacyl.