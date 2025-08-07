Una mujer resulta herida tras dar varias vueltas de campana en una carretera local de Burgos

Foto de archivo de una ambulancia de emergencias del Sacyl

Una mujer de 51 años ha resultado herida tras sufrir una salida de vía con su turismo y dar varias vueltas de campana, en la carretera local BU-V-5511, en Bóveda de la Ribera.

El Centro Coordinador de Emergencias 112 de Castilla y León recibía una llamada a las 14.56 horas solicitando asistencia para esta mujer e indicando que se quejaba de la espalda y la pierna.

Al lugar ha acudido la Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias del Sacyl.