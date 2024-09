El conocido influencer Peldanyos visita la catedral de Burgos y su divertida reacción se hace viral: "Qué rabia"

En las últimas horas, la ciudad de Burgos ha disfrutado de una visita muy especial que, además, ha generado gran expectación.

El influencer Peldanyos, conocido por sus vídeos de Tik Tok y YouTube, enfocados en su gran mayoría a probar comida, ha viajado por primera vez hasta la capital burgalesa con el ánimo de visitarla.

Lo que nadie esperaba, ni siquiera él, era la reacción que iba a tener al conocer su hermosa e imponente catedral. Y es que, el 'tiktoker' ha quedado realmente perplejo al visualizar cada detalle de la considerada como "una de las catedrales más espectaculares de España".

"Por qué no sabía que Burgos tenía esta pedazo de catedral. Qué rabia. Pero que esto tiene profundidad, pero mira esto tío", reconoce en un vídeo publicado en su cuenta oficial de Tik Tok, dirigiéndose a su acompañante.

"Qué catedral tío, qué catedral, es que te das la vuelta y por detrás es impresionante también", añade.

Tal y como se puede apreciar en las imágenes, una vez "rodeada entera", Peldanyos confiesa que la parte trasera de la misma es su "favorita", al tiempo que reconoce su intención de tomarse su tiempo para así "ver cada detalle".

Pero la cosa no queda aquí. El afamado influencer se atreve incluso a compararla con el Duomo de Milán. "¿Qué está más guapo esto o el Duomo?", le pregunta a su acompañante. "Esto", responde este. A lo que el 'tiktoker' añade: "Claro que sí tío".

"Que yo he estado en el Duomo y es impresionante también. No tiene ninguna culpa de lo que tenemos en nuestra tierra, pero vamos a empezar a barrer un poco para casa y a reivindicar Burgos. Orgullo español", expresa.

Este vídeo, que apenas ha tardado en hacerse viral, contando ya con más de 59.000 reproducciones, ha supuesto todo un orgullo y un motivo de agradecimiento para los burgaleses.

Sin embargo, no se puede decir lo mismo de los de León. Estos, no han dudado en reaccionar a la publicación del influencer, con comentarios como "porque no has visto la de León", "tú no has visto León rey", "vete a León y flipas" o "la de León te gustará más".

En el vídeo, Peldanyos también aprovecha para abrir el debate de "por qué todos los edificios bonitos de todas las ciudades siempre están en obras". Una duda que su acompañante le ha resuelto respondiéndole "para que vuelvas".

El influencer no sabe realmente si este es el motivo, pero lo que sí es seguro es que volverá a visitar la ciudad castellana y leonesa que ha conseguido robarle el corazón.

Allí, además de visitar la catedral, también ha tenido ocasión de darse un pequeño baño de masas gracias a un nutrido grupo de jóvenes que le reconocieron desde lejos e incluso le esperaron para saludarle y pedirle que les firmara el cuerpo.

Un deseo que el querido y admirado 'tiktoker' no dudó en hacer realidad tras reconocer: "Me siento el alcalde de Burgos".

Sin duda, un viaje grabado para el recuerdo que muy probablemente el valenciano no tardará en repetir.