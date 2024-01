El espectacular y bello municipio burgalés en el que el Real Madrid se jugará el pase a los octavos de Copa

El próximo sábado, 6 de enero, el Real Madrid buscará el pase a los octavos de final de la Copa del Rey. Lo hará desde las 21.30 horas en el estadio Juan Carlos Higuero y ante la Arandina, ante un estadio que se espera abarrotado con más de 10.000 almas deseosas de apoyar al conjunto burgalés que vivirá el partido más importante de su historia en busca de una gesta que se antoja, complicada, pero no imposible.

Aranda de Duero se engalana ya, a falta de menos de una semana para el choque, con sus mejores vestimentas. El municipio cuenta con una población, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) que supera los 33.600 habitantes, siendo la mayor de las poblaciones de la Ribera del Duero.

Junto a Peñafiel, San Esteban de Gormaz, Peñaranda o Roa de Duero es la villa más emblemática de los vinos de la Ribera del Duero. Se trata de un lugar de negocios e industrial, que no ha perdido el encanto de otras épocas en su casco histórico, y en el que se desarrolla uno de los festivales de música más importantes de España como es el Sonorama Ribera.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se da una vuelta por Aranda de Duero con su alcalde, Antonio Linaje, que nos muestra todos los encantos de la localidad burgalesa en la que el Real Madrid tendrá que sudar para ganarse el pase a la siguiente fase de la Copa del Rey. Quién sabe si Ancelotti disfruta de un buen vino en El Lagar de Isilla, o si Modric se come un buen lechazo en los distintos asadores con los que cuenta Aranda de Duero, ese 6 de enero.

La emoción de un momento histórico para el alcalde

“Afronto el partido con mucha emoción. Es un gran evento por muchos motivos. En primer lugar, en el ámbito deportivo. Los arandinos estamos muy orgullosos de nuestro equipo de fútbol. Por otro lado, soy muy consciente del impacto económico que tendrá el partido contra el Real Madrid en nuestra ciudad. Hablando de los ingresos directos para la hostelería, y de la proyección de la imagen de Aranda de Duero, de cara al exterior”, asegura en declaraciones a este periódico, Antonio Linaje.

Estadio Juan Carlos Higuero en Aranda de Duero Fotografía: Arandina C.F.

El primer edil confiesa que “no era muy futbolero” pero que el equipo de fútbol de su municipio “le ha enganchado” por su trayectoria en el torneo copero. “Disfruté y sufrí mucho en los partidos ante el Real Murcia y el Cádiz. Que se prepare ahora el Real Madrid, porque podemos dar la sorpresa”, apunta el primer edil.

El trabajo para que el próximo sábado, 6 de enero, el estadio Juan Carlos Higuero esté en perfectas condiciones y cumpliendo la normativa que exige la Real Federación Española de Fútbol está siendo duro, pero el Ayuntamiento, que da las gracias a todas las instituciones y organismos que han ayudado, ha conseguido que el choque más importante en la historia de Aranda se dispute allí, y no en Burgos o Valladolid, como se rumoreó.

“Hemos tenido que afrontar actuaciones como el reacondicionamiento del césped, un Plan de Evacuación Adicional, teniendo en cuenta que el aforo del estadio va a ampliarse. También hemos contratado focos adicionales para asegurar una buena iluminación y vamos a sufragar una línea especial de autobús urbano que conectará el Juan Carlos Higuero con el centro de la ciudad”, añade el regidor, que apunta que también “se reforzará la seguridad” con el fin de que el evento se desarrolle sin sobresaltos.

Vino, espectacular gastronomía y gran patrimonio

Aranda de Duero ofrece, al amante del enoturismo, variadas actividades. Se puede visitar la Iglesia de Santa María o la de San Juan, o ampliar los conocimientos del mundo del vino en el Centro de Interpretación de la Arquitectura del Vino (CIAVIN). Además, degustar una rica y variada gastronomía que está encabezada por el sabor de los mejores lechazos que se pueden saborear en los muchos y excelentes mesones y restaurantes de la localidad burgalesa.

Iglesia de Santa María en Aranda de Duero Fotografía: Ayuntamiento de Aranda de Duero

“También me gustaría destacar los más de siete kilómetros de bodegas medievales subterráneas, que se encuentran bajo el centro de ciudad. Aranda tiene un rico patrimonio cultural, cuyo máximo referente es la Iglesia de Santa María. Pero en el subsuelo contamos con un laberinto de bodegas subterráneas, que puede que no sea tan conocido por los turistas. Animo a todos a quienes se desplacen a nuestra ciudad a visitarlas”, asegura el alcalde.

Las bodegas subterráneas de Aranda de Duero Fotografía: Ayuntamiento de Aranda de Duero

Antonio Linaje apunta que más allá del rico patrimonio, el municipio “es conocido por su festival musical: Sonorama” y destaca “la hospitalidad y alegría de todos los arandinos”. Además, recurre al refranero popular para asegurar que: “Aranda es la Villa que alegra Castilla”.

“Cultura, turismo y diversión aparte, hoy en día, Aranda es la tercera ciudad con más industria de toda Castilla y León, por lo que es un foco de atracción de empleo y de riqueza para la Comunidad”, añade el regidor arandino.

Todo el que llegue hasta Aranda ese 6 de enero, día del partido, podrá gozar en una localidad única, llena de encantos, y saborear el mejor lechazo con un vino que quita el sentido.

Un día único

“Animo a todos los visitantes a no venir solo para el partido, sino a disfrutar de Aranda desde por la mañana. Los que vengan ese día, a buen seguro, van a repetir. No debemos olvidar que no solo tienen a su disposición todo el patrimonio, gastronomía y ocio que ofrece Aranda, sino que a ello hay que sumar la experiencia paisajística, natural y patrimonial de toda la comarca de la Ribera del Duero. Eso es algo que no se puede disfrutar en unas horas. Deben volver”, asegura el alcalde.

Linaje reconoce que este partido ante el Real Madrid de 16os de Copa del Rey “será recordado durante mucho tiempo en Aranda” aunque es ambicioso y apuesta por la victoria y “poder vivir otro evento de mayor importancia aún”.

Aranda de Duero Fotografía: Ayuntamiento de Aranda de Duero

“Queremos que visitantes y arandinos disfruten mucho del acontecimiento, y no solo en lo deportivo. También, que el partido transcurra sin ninguna novedad reseñable en materia de seguridad. Para ello habrá cientos de profesionales trabajando, no solo del Ayuntamiento, sino que, a la Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, se sumará el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, los servicios de emergencia médica y otros profesionales”, finaliza el primer edil.

Un día único para un municipio único y con encanto como es Aranda de Duero.

Sigue los temas que te interesan