Castilla y León vivirá un trepidante 2024: año decisivo en la Junta, control de los pactos municipales y elecciones europeas

El mundo de la política se encuentra sumergido en unas arenas movedizas que en ocasiones se convierten en lodazales. Ocurre a nivel nacional en el Congreso de los Diputados y, desgraciadamente, también ocurre en Castilla y León en las Cortes de Castilla y León. 2023 se ha caracterizado por ser un año intenso, crispado y con muchas tensiones entre todos los procuradores. Y una situación que se ha trasladado también a los ayuntamientos. Se vive un momento de polarización que se traslada a los ciudadanos.

Así, con la esperanza de que el nuevo año traiga propósitos de enmienda a los políticos, arranca un curso político en Castilla y León que se va a caracterizar por comprobar cómo se vive el tercer año de gobierno de coalición en la Junta de Castilla y León entre Partido Popular y Vox. Pero también con la vista puesta en unas elecciones europeas y en un gobierno nacional donde el acento castellano y leonés es pronunciado. Eso sí, como viene siendo habitual, los temas nacionales (amnistia, condonación de deuda, terrorismo, pactos, violencia de género) volverán a centrar gran parte de la agenda de los partidos autonómicos.

Año decisivo en la Junta

En marzo de 2024 el gobierno de coalición en Castilla y León entre el Partido Popular y Vox cumplirá dos años. Es decir, media legislatura que comenzó con marejada y que parece que poco a poco se ha ido encauzando la situación, hasta el punto de afirmar el presidente Alfonso Fernández Mañueco que los “hechos le han dado la razón” cuando convocó elecciones anticipadas rompiendo su anterior pacto con Ciudadanos. “Gobierno útil y eficaz” es la expresión más empleada. Sin embargo, esto es política y ya sabemos que en cualquier momento puede surgir la chispa adecuada para incendiarlo todo. Y aquí juega un papel decisivo la actitud de los socios de gobierno, Vox.

Dos años más de gobierno en los que hay varias medidas impuestas por el partido de García-Gallardo sobre la mesa que no acaban de llegar. Las ya famosas de la ley de concordia y de violencia intrafamiliar, que dos años después siguen sin ponerse en marcha. No obstante, hay quien cree que los resultados de las pasadas elecciones generales ha echado atrás al partido verde en sus exigencias, ya que los resultados no serían muy halagüeños.

No obstante, otros como el líder de la oposición, Luis Tudanca (PSOE) cree que la varita está en manos de Feijóo, ya que en su opinión Castilla y León está "intervenida" por Génova y ha asegurado que no le sorprendería "en absoluto" que "ordenaran" al presidente de la Junta, que "de forma partidista" volviera a convocar elecciones autonómicas.

Presupuestos prorrogados

Además será el turno para los presupuestos, que una vez más, y es algo que ya empieza a ser costumbre en la Junta, llegan con prórroga. Aunque la Comunidad hizo sus deberes, finalmente decidió no tramitar las cuentas de 2024, a la espera de los datos de los presupuestos estatales, el objetivo de déficit, las entregas a cuenta que recibirá la Comunidad, y la liquidación del modelo de 2022, que se conocieron en el CPFF del 11 de diciembre. Finalmente serán 9.334 millones, una cifra récord, para tener “certeza” y ajustar al máximo las cifras. En cuanto se conocen, se inicia la tramitación y se remite al CES, la ley de acompañamiento con tres nuevas rebajas fiscales. Luego será el momento de llevarlo a las Cortes.

Financiación autonómica

Un año más será tema de debate y de polémica. La Junta insiste una y otra vez durante todo el año en la necesidad de contar con un nuevo modelo, que tenga en cuenta factores como la dispersión geográfica amén del envejecimiento poblacional, ya que el actual lleva caducado desde 2014 y no cubre ni el gasto de los servicios básicos esenciales. La Junta lucha una vez más contra la bilateralidad en las negociaciones que exige se lleven al foro común, que está en el Consejo de Política Fisal y Financiera, y reclama una y otra vez su convocatoria. Y lo seguirá haciendo. Por su parte, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez asegura que la quita se extenderá a todas las autonomías, y con la fórmula que establece, los técnicos de Hacienda calculan que Castilla y León se beneficiaría de 2.612 millones, frente a los 15.000 millones de Cataluña.

Elecciones europeas

En 2024 medio mundo está llamado a las urnas. Lo están en Europa y también en Estados Unidos. Las que afectan a los castellanos y leoneses serán las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Pese a que la población pueda pensar que eso no afecta a su día a día, ahora mismo lo que ocurra en Bruselas tiene más trascendencia que nunca. En Europa se deciden muchos de los intereses de la Comunidad. Por ejemplo, la PAC, las ayudas de los fondos Next Generation. Todavía no se saben los nombres de las listas, pero ojo, que alguno con acento castellano puede ir. Vox no se cansa de decir que Luis Tudanca tiene su sitio en Bruselas. Veremos. Será el momento de comprobar también si los pactos realizados por Pedro Sánchez para mantenerse en el sillón de La Moncloa tienen efectos en sus votantes. Esta vez, ya se sabe que hay amnistía y cesiones a los partidos separatistas, algo que en las Generales del pasado verano no se mencionó.

Tensión en los Ayuntamientos

El pasado 28 de mayo se celebraron las elecciones municipales que tiñeron de azul el mapa de Castilla y León. El dominio del PP fue total y eso provocó el cambio en varios ayuntamientos de las capitales. Eso sí, en algunos con el apoyo de Vox. Por eso, este año será el de comprobar cómo evolucionan estos pactos en algunos consistorios, con especial atención a los de Valladolid y Burgos. Acuerdos que estarán en tensión si tenemos en cuenta la tensión que se vivirá en la política nacional, aunque los dos partidos siempre se han puesto de acuerdo para asegurar que lo que pasa en Madrid no afectará a los pactos autonómicos ni locales.

Con una mirada puesta en el Gobierno

Contra todo pronóstico en las elecciones del pasado 23-J, Pedro Sánchez ha vuelto a mantener su sillón en La Moncloa. Un gobierno apoyado en esta ocasión en Sumar y con unos peligrosos pactos con partidos separatistas y nacionalistas que pueden depararle más de una sorpresa. Pero de momento lo que hay es un gobierno “progresista” que cuenta con un buen número de caras conocidas en Castilla y León. y es que en esta legislatura hay tres ministros de la Comunidad. La leonesa Margarita Robles que repite, y los nuevos: Oscar Puente, en Transportes y Movilidad Sostenible, y la gran sorpresa, Ana Redondo en Igualdad.

El exalcalde de Valladolid ya ha demostrado para lo que ha llegado al Ministerio y en sus manos estará gran parte del futuro de las infraestructuras de la Comunidad. Por ejemplo, los famosos soterramientos para Valladolid, Palencia y San Andrés del Rabanedo, la puesta en marcha de varias autovías y el sistema del ferrocarril. Por su parte, la vallisoletana Ana Redondo tendrá la difícil misión de rehacer el entuerto provocado por Irene Montero con la ley del sí es sí. Además, son muchos los castellanos y leoneses que han forman parte de la política nacional, tanto por parte del PSOE como del PP.

Festivos

La Junta de Castilla y León ha aprobado el calendario laboral para el próximo año 2024. En él se recogen los doce días festivos en la comunidad autónoma, a los que habrá que añadir las dos festividades locales dependientes de cada uno de los ayuntamientos. En esta ocasión será festivo el 23 de abril, Día de Castilla y León, y el Día de la Inmaculada Concepación, domingo 8 de diciembre, se pasa al lunes 9. El nuevo calendario deja fuera el 25 de julio, Día de Santiago Apóstol, y que sí fue introducido en 2023 al coincidir el Día de la Comunidad en domingo.

