Mañueco respalda el mensaje de Felipe VI: "Desde CyL seguiremos defendiendo la Constitución y los valores que consagra"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido las palabras del Rey en su mensaje navideño en el que ha advertido que fuera de la Constitución "no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición; no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad".

Así, Mañueco ha publicado en sus redes sociales que "España es un gran país, una Nación querida y respetada, como ha destacado S.M. El Rey en su discurso de Navidad". Además, ha recalcado que desde Castilla y León "seguiremos defendiendo la Constitución y los valores que consagra, como la libertad, la igualdad y el pluralismo político".

El jefe del Estado calificó a la Carta Magna como "el mejor ejemplo de la unión y convivencia entre españoles" y "el mayor éxito político de nuestra reciente historia".

