Alcaldesa con 21 años y tiktoker: Miriam Delgado conquista las redes dando visibilidad al mundo rural

Los burgaleses Nacho Rincón y Miriam Delgado exponen su día a día a través de las redes sociales, al igual que millones de personas en todo el mundo, sin embargo, ellos lo hacen desde un entorno único: el medio rural. A través de sus cuentas @nachoviticultura y @jovenes_agricultoras muestran la realidad diaria de su profesión y ponen el valor el trabajo que realizan agricultores, ganaderos y viticultores.

La agricultora y ganadera de Villaquirán de la Puebla (Burgos), Miriam Delgado, inició su andadura en redes sociales hace cinco años, con el objetivo de "dar visibilidad al mundo rural". Primero en Instagram con su cuenta @jovenes_agricultoras , donde acumula 45.000 seguidores y en TikTok (@miriamdelgadobarrios1) con más de 92.000 seguidores. A través de vídeos que graba y edita ella misma y fotografías del proceso de siembra o del trabajo diario en la ganadería, esta joven burgalesa de 27 años da a conocer cómo se trabaja en el campo y la vida en el pueblo.

Amante de su pueblo y del mundo rural, Delgado lleva toda su vida vinculada al sector, sin embargo no fue hasta hace ocho años, en 2015, cuando inició su labor como joven agricultora y ganadera. Poco después de cumplir los 18 años, y tras la jubilación de su tío, Delgado se puso al frente de la explotación ganadera de la familia, y poco después fue el turno de su padre de jubilarse, y junto a su hermano, asumieron también sus labores en el campo. "Trabajamos los dos juntos, cada uno sus fincas, pero juntos", afirma la burgalesa.

Delgado afirma que le gusta mucho el campo, pero su gran pasión son los animales. "Tengo vacas y terneras de cebo, y sembramos cebada, trigo, avena, forrajes, alfalfa...etcétera, un poco de todo", resume sobre las labores que realizan. Todo ello se puede ver en sus redes sociales, donde de forma muy natural expone su día a día en el sector agrícola y ganadero, con el fin también de visibilizar la difícil situación que vive el sector primario en los últimos años. Miriam Delgado reconoce que llama mucho la atención de su perfil tanto su edad como el hecho de ser mujer. "A veces encuentras algún comentario de gente que no cree que sea real, pero yo subo mi día a día", afirma. De hecho, en muchas de sus historias o vídeos se la puede ver subida en su tractor o en compañía de sus vacas.

El amor de esta joven agricultora y ganadera por su pueblo va más allá, y cuando contaba con apenas 21 años fue elegida alcaldesa de Villaquirán de la Puebla, siendo una de las más jóvenes en ostentar ese puesto y la primera mujer que ostentó ese cargo en su pueblo. "Siempre me ha gustado luchar por el pueblo y yo quería quedarme aquí. Si vives en el pueblo y eres alcaldesa, vas a luchas mucho más por el pueblo y mirar por él", afirma. Tras las últimas elecciones, Delgado sigue vinculada a la corporación municipal, aunque ahora como concejala.

Visibilizar el trbajo de los pequeños viticultores

Por su parte, Nacho Rincón es un viticultor de Moradillo de Roa (Burgos) que en enero de 2021 se abrió una cuenta en Instagram y YouTube con el objetivo de "dar a conocer el trabajo de los pequeños viticultores de la Ribera del Duero". Rincón explica que mucha gente cree que en la Ribera solo hay bodegas con viñedos, y le apetecía enseñar cuál es el trabajo diario de los pequeños viticultores, que se cuentan por miles en la Denominación de Origen Ribera del Duero.

"Abrir una ventana al mundo para que la gente pueda conocer cómo se trabaja", afirma. Con esa idea nació @nachoviticultura, una cuenta de Instagram donde tiene más de 52.000 seguidores, mientras que en el canal de YouTube ‘Viticultura en Ribera del Duero’ registra más de un millón de suscriptores. Rincón explica que entre sus seguidores hay muchos viticultores, pero no solo de España, sino de todas partes del mundo. Italia, Turquía, Indonesia, La India, Irak, Chile, Perú y Brasil son algunos de los países de donde provienen sus seguidores.

Asimismo, explica que el proceso de vendimia suele atraer mucho, y le gusta documentarlo tanto a través de reels como de historias. "El año pasado, en periodo de vendimia, llegué a siete millones de cuentas alcanzadas, y este año ha rondado el millón y medio", apunta. "Las historias atraen mucho a la gente, porque al final cuentas el día a día", señala.

Los vídeos y fotografías que publica en Instagram, Rincón los graba con su móvil y la ayuda de un compañero muy especial ‘Dronaldo’, un dron que desde las alturas documenta el proceso de recogida de la uva, con tomas aéreas y cuidados planos que luego el viticultor edita y publica en su cuenta. "La idea es subir contenido bonito y de calidad para dar a conocer cómo se trabaja la viña", apunta Rincón.

"No lo hice como un canal de divulgación, simplemente enseñaba lo que hacía, pero mucha gente se ha animado a conocerme. Gente que no tenía ni idea de viticultura pero tenían viñedos por sus abuelos o por herencia, y lo han tomado como un canal de divulgación", añade el viticultor. "Me sorprende que te escriba mucha gente joven y te hable de técnicas de poda, conducción, el trabajo que hacemos", añade.

De hecho, en sus publicaciones se puede ver cómo muchos de sus seguidores le escriben comentarios con dudas, opiniones o incluso para trasladarle su apoyo y felicitaciones por el contenido que publica. Sin embargo, la interacción va más allá, y en ocasiones recibe visitas de algunos de los viticultores de otras zonas del mundo que siguen su canal, que viajan hasta Moradillo deseosos de ver de cerca sus viñedos. "Sumilleres, agrónomos, gente importante del mundo del vino sigue mis publicaciones, se interesan y vienen a conocer cómo tenemos la explotación", afirma.

En algunas ocasiones, además de su trabajo, Rincón también da a conocer la labor de otros pequeños viticultores de la zona, o de otras provincias. "Puede dar una oportunidad a que se conozcan otras explotaciones y otras maneras de trabajar". Por todo ello, para Rincón es "muy importante" dar a conocer a la gente cuál es el trabajo de los pequeños viticultores, y se siente muy orgulloso de poder aportar este "granito de arena".

Sigue los temas que te interesan