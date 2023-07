Denuncian la cancelación de una obra de teatro sobre un maestro republicano por parte del Ayuntamiento de Briviesca

El Ayuntamiento de Briviesca, Burgos, liderado por el Partido Popular, ha cancelado la función de 'El mar: visión de unos niños que lo han visto nunca', una obra dirigida por Xavier Bobés y Alberto Conejero e inspirada en la historia del maestro republicano Antoni Benaiges, que estaba programada para el próximo 15 de julio.

Dicha obra narra la vida del maestro que prometió a sus alumnos del pueblo de Bañuelos de Bureba, perteneciente a la comarca de la Bureba cuya capital es, precisamente, Briviesca, que en el verano de 1936 les llevaría a Cataluña al ver el mar, pero que no pudo cumplir su palabra al ser fusilado.

Y es que, dado que la historia ocurre en la comarca a la que pertenece Briviesca, tanto para compañía como para el anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento, formado por el PSOE y Ciudadanos, que fue el que quiso contratarla, se trataba de una función muy especial.

Sin embargo, según ha explicado Bobés en un comunicado difundido en redes sociales, esta ya no se va a llevar a cabo: "Lamentamos la cancelación de la función 'El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca' en Briviesca a sólo tres semanas de su fecha prevista y anunciada", comienza el texto. "La obra se ocupa de la figura de Antoni Benaiges. Él impartió clases en Bañuelos de Bureba y la capital de Bureba es Briviesca. Por eso, la cancelación de la función allí nos resulta sombría por las resonancias con la historia", prosigue.

En esta misiva Xavier también ha dado a conocer que esta decisión del Ayuntamiento del municipio burgalés les fue comunicada "tras la llegada del nuevo equipo de Gobierno al Ayuntamiento, el lunes 26 de junio por vía telefónica y ayer lunes 3 de julio mediante correo electrónico", y que, según la corporación municipal, esta ha venido impulsada por "razones económicas como el caché de la compañía, gastos de infraestructura para realización del espectáculo en un espacio no convencional al aire libre" como lo es el Patio del Hospitalillo de Briviesca, así como "las dificultades que supone la instalación de un generador".

Pero no solo eso. Según el director, desde el Ayuntamiento también les explicaron que "el espacio no dispone de condiciones adecuadas para un espectáculo que podría reunir a 500 personas, como por ejemplo, no disponer de salidas de seguridad suficientes".

Sin embargo, tal y como ha asegurado Xabier Bobés, "la compañía ha estado desde el mes de abril intercambiando información técnica del espectáculo con los responsables técnicos del evento para facilitar su representación" en el espacio que, precisamente, propuso el propio Ayuntamiento "y que alberga otras propuestas en vivo como los conciertos de verano", denuncia el director, aclarando, además, que "todo estaba confirmado y conforme hasta que se produjo el cambio de administración".

Ahora bien, pese al "evidente perjuicio profesional" que el consistorio ha causado a la compañía, esta, "en coherencia con nuestros principios y valores", ha renunciado a la indemnización económica propuesta por los responsables.

Aún así, siguen dispuestos a llevar una obra que "ha realizado más de medio centenar de funciones en todo el país y en localidades gobernadas por partidos de todo signo político, siempre con una gran acogida de público y crítica", a todos los escenarios posibles, y confían en que "las administraciones se sigan moviendo con respeto y cuidado profesional hacia artistas y espectadores, y con la libertad de expresión como posición común e innegociable", concluye Bobés en el comunicado.

