El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Burgos confirma su marcha del partido al finalizar el mandato: "Me he encontrado solo"

El vicealcalde y portavoz municipal de Ciudadanos, Vicente Marañón ha afirmado este jueves que “siempre” ha tenido como “prioridad” el “interés general” y la “marca de Ciudadanos”, ya que “pensaba que era un proyecto necesario para España y para Burgos”. Además, ha afirmado que siempre ha intentado "defenderlo con lealtad”.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, según informa Ical, el vicealcalde ha confirmado su marcha de Ciudadanos al finalizar el mandato, e hizo alusión al documento firmado por los otros cuatro concejales de Ciudadanos en el que “pedían al partido la cabeza de Marañón”.

“Lo publicado no solo es cierto, sino que la realidad es aún peor”, lamentó hoy Marañón, afirmando que este documento que “circuló por el partido y recogía difamaciones” sobre él, fue “mucho más profundo, complejo y elaborado”. Asimismo, indicó que no comparte “ninguna de las descalificaciones” y aseguró que no terminó en 2019, sino que fue “sostenido en el tiempo”.

“No voy a decir una mala palabra de mis compañeros, simplemente he cumplido la estrategia de mi partido, intentando hacer realidad los planes de Ciudadanos en Burgos”, apuntó, haciendo alusión al pacto para que Ciudadanos gobernase en el Ayuntamiento burgalés en 2019. “Era un pacto de mi partido que no negocié. Se decidió en Valladolid y Madrid. Yo era un militante leal e intenté hacer realidad los planes de mi partido”, agregó.

“No comparto que me castiguen por ello y se premien comportamientos como los que he descrito”, afirmó, asegurando que este es el motivo por el que ha decidido “no continuar en Ciudadanos” al “terminar este mandato”.

A preguntas de los medios acerca de si está rota la relación con los otros concejales de Cs, Marañón señaló que sus compañeros “no han manifestado ningún tipo de emoción ni de opinión” sobre este documento. “No he venido aquí a romper nada. La manera de liquidar un partido es pelearnos entre nosotros”, apuntó. Explicó además que ha vivido “momentos muy duros” estos años, y afirmó haberse encontrado “absolutamente solo”. “La lealtad es esencial y debe ser reconocida, y cuando no es así, yo no puedo estar en una organización de ese tipo “, concluyó.

