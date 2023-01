Marcos Núñez Pangua, un burgalés asesor (coach) de personas

Palentino de nacimiento (1976), criado en la burgalesa Huerta de Rey y residente en Pucela desde 2006, este licenciado en Administración y Dirección de Empresas, hijo de maestra y de un ex torero, hostelero y pintor zamorano, (Ercilio Núñez, “Ercilio Vidriales” en los carteles y en la pintura) ejerce desde 2015 el coaching (herramienta de desarrollo personal) como lo hacía Sócrates en la antigüedad.

P.- ¿Qué hace un licenciado - supervisor de empleados y contable de empresa en esta faceta de coach?

R.- Mi interés por el crecimiento personal viene desde la adolescencia, cuando debido fundamentalmente a problemas de timidez, atravesé una crisis vital que duró 8 años. Este periodo fue muy difícil para mí y también para mis padres.

Mi propósito es ayudar a los adolescentes y familias a superar esas crisis difíciles aportándoles mis conocimientos y experiencia personal.

Marcos Núñez flanqueado por sus padres. Foto cedida

P.- ¿Hay que sufrir algún proceso personal para luego explicarlo y aplicarlo a tus clientes?

R.- El haber vivido una crisis vital en mi adolescencia y haber sido muy tímido me permite comprender y empatizar mejor con adolescentes y familias que quieran superar situaciones parecidas, en las que se sienten agobiados y desmotivados, o prevenir problemas en esta situación actual que presenta mucha incertidumbre.

P.- He leído que Sócrates les planteaba preguntas a sus discípulos a través de conversaciones, y estos llegaban a las respuestas por sí mismos. ¿Tus sesiones parten del método de Sócrates?

R.- Destaco la importancia de las buenas preguntas para que la persona reflexione, se dé cuenta de cosas y luego establezca acciones que va a llevar a cabo para conseguir sus metas. Suelo decir que, en estas sesiones, son fundamentales preguntas que generalmente no nos hacemos a nosotros mismos porque la forma en la que pensamos forma parte de la situación en la que nos encontramos.

También, en estas sesiones que realizo, se aprenden herramientas para tener una actitud más positiva, mejorar la autoestima, las relaciones con los demás y los resultados en los estudios.

Dispongo de una metodología de un paso a paso, sencillo y fácil de aplicar, enfocado a conseguir objetivos que tiene su base en mi propia experiencia personal y profesional.

Firmando en Valladolid el libro “Las 52 luces para mi vida”. Foto cedida

P.- ¿Qué público mayoritario visita tu consulta?

R- Adolescentes y jóvenes de forma presencial y online. Me suelen consultar las madres de hijos adolescentes entre 13 y 17 años que están preocupadas y agobiadas porque sus hijos no se sienten bien, no están motivados, no tienen amigos, les cuesta relacionarse con los demás o quieren que mejoren sus resultados en los estudios, porque están todo el tiempo con el miedo o la preocupación de que su hijo o hija no pase curso.

P.- Al margen de tu paso por la universidad, que es de suponer que te ha formado para la vida profesional y social, ¿dónde te has “empapado” para conseguir que tus clientes consigan sus objetivos?

R.- A través de numerosas formaciones que he hecho desde el 2015. Me he formado como coach profesional, formador de alto impacto, máster en Programación Lingüística y he trabajado la comunicación durante varios años.

Además mi crisis vital fue una universidad de conocimientos, experiencia y aprendizajes, que me obligó a cambiar y me enseñó el camino del crecimiento y desarrollo personal que llevo transitando desde entonces.

Marcos, que no es muy taurino, pero que respeta a la tauromaquia, comentaba en nuestras conversaciones que, en la época que toreaba su padre, no le gustaba y sufría mucho por ello.

Y la pregunta se relaciona con este asunto del toreo:

¿Te costó superar ese miedo y sufrimiento?

R.- Cuando era niño me daba miedo que mi padre torease. Recuerdo también que en alguna ocasión estaba mi padre varios días en la cama porque había tenido alguna cogida. Eso me preocupaba y me daba miedo aunque recuerdo verle torear y estar contento cuando le iba bien.

Es normal tener miedo en ciertas ocasiones y es bueno poder hablar de ello con naturalidad y honestidad.

Paseando con su padre por Huerta de Rey. “Ercilio Vidriales”, se anunciaba como novillero y ahora de pintor Foto cedida

Como comento en mis talleres, charlas y entrevistas que realizo, no se trata de no tener miedo sino de actuar a pesar de tener miedo. En el capítulo “El miedo y el valor” de mi libro “Las 52 luces para mi vida” comento que el miedo es una emoción que se siente cuando se percibe algo como peligroso, ante lo desconocido y hacia aquello que escapa a nuestro control. Es un mecanismo de autodefensa que nos puede llegar a salvar la vida.

P.- Explica a nuestros lectores lo de tu master en PNL (Programación Neurolingüística) y cómo la aplicas a tus clientes.

R.- La Programación Neurolingüística es un conjunto de herramientas que nos permite entender mejor cómo pensamos, sentimos y hacemos y si esto nos permite o no conseguir nuestros objetivos y cómo cambiarlo para poder lograr nuestras metas y propósitos. Ayuda a ser más preciso en la comunicación con los demás y adaptarla a la persona con la que estás charlando.

Nuestro personaje se ha recorrido buena parte de España impartiendo y comentando diferentes temas relacionados con el bienestar, la buena comunicación, las relaciones con los demás y el crecimiento personal en diversas emisoras de radio. En la actualidad colabora con diez medios de comunicación radiofónicos.

P.- Cuéntanos esa experiencia.

R.- He realizado más de 750 entrevistas en la radio, la gran mayoría en los últimos 4 años (desde enero de 2019) y posiblemente me he convertido en el coach más entrevistado en España en este medio.

En Radio Valladolid presentando sus “52 luces” Foto cedida

En mi adolescencia, debido a lo tímido que yo era, hubiese sido impensable para mí realizar tan siquiera una entrevista.

Cuando eres muy tímido todo te lo quedas para dentro. Es muy satisfactorio haber atravesado este muro y comunicar sobre crecimiento personal a miles de personas a través de la radio.

En la actualidad, mejorar la comunicación es algo fundamental. Algunas madres que me consultan para sus hijos y conocen sobre las entrevistas que he realizado me preguntan: ¿Cómo lo has hecho? He realizado mucho trabajo para mejorar la comunicación y es algo que merece mucho la pena hacerlo cuanto antes en estos tiempo en que las relaciones y la comunicación son tan importantes.

P.- Háblanos de tus libros: “Los 6 peldaños. El camino para superar la timidez” (2018), “Las 52 luces para mi vida” (Bienestar y Buena Comunicación 2017) y “Haz lo que temas hacer”, 2016 y galardonado con los Premios Círculo Rojo 2017, en la categoría de Crecimiento Personal (trabajo en equipo de alto rendimiento).

R.- “Los 6 peldaños. El camino para superar la timidez” trata sobre la timidez y cómo superarla. Lo comienzo compartiendo mi historia personal.

Sentirse bien, comunicarse de forma adecuada y disponer de buenas relaciones con los demás es fundamental para conseguir nuestros objetivos. Temas relacionados con estos aspectos los abordo en mi libro “Las 52 luces para mi vida”.

“Haz lo que temas hacer”, es el libro del que soy coautor, y consiste en 14 historias de superación personal.

En Manises Radio presentando sus libros Foto cedida

P.- En tu C.V. hablas de las cuatro veces que has realizado el Camino de Santiago, una experiencia que, según cuentas, te ha reforzado personalmente. ¿Te ha servido también para reforzar a tus clientes?

R.- Aquellas experiencias y vivencias que nos refuerzan personalmente las llevamos con nosotros y ayudan en el día a día y en el trabajo que realizas. Igual que en el Camino de Santiago, en los procesos de crecimiento personal, se trata de dar pasos en el día a día a tu medida y a tu ritmo para conseguir los objetivos que te propones.

P.- ¿Tus clientes van convencidos a tu consulta de ser “curados” con tus métodos?

R.- Para realizar un proceso de crecimiento personal son fundamentales dos cosas que comento antes de comenzar el proceso. Primero, que la persona esté dispuesta a esforzarse y llevar a cabo acciones para conseguir sus objetivos. Como es obvio, sus resultados van a depender de que pase a la acción y ponga en práctica las cosas. Segundo, estar dispuesto a cuestionarse a uno mismo y abrirse a vivir la experiencia, ya que cuando se tienen resistencias y se piensa “eso ya me lo sé”, “ya veré si lo aplico”…, con esta actitud, la persona no va a conseguir los resultados que podría lograr.

P.- ¿De qué forma ha influido el Covid -19 en los clientes que has tenido?

El Covid-19, tanto a nivel personal como en el trabajo con mis clientes, lo he enfocado como una oportunidad de pararse, plantearse cosas, crecer, superarse y trabajar la flexibilidad en el entorno actual, que presenta mucha incertidumbre. Ante un mismo acontecimiento, una persona se puede venir abajo y otra enfocarlo de forma proactiva y con una actitud positiva. En las sesiones, un aspecto que trabajo es que, a partir de lo que sucede, puedes interpretarlo de la forma que mejor te haga sentir y facilite seguir avanzando para conseguir tus objetivos.

En La 8 Palencia fue entrevistado con motivo de su segundo libro Foto cedida

En ocasiones, nos viene bien pararnos para pensar, reflexionar y tener tiempo para nosotros mismos y el Covid-19 nos ha aportado una parada obligatoria. Sería bueno que en nuestro día a día tengamos pausas voluntarias y no vayamos con prisas y estresados a todos los lados.

P.- ¿Qué consejo darías a los indecisos a estas sesiones que impartes?

R.- Si tu hijo o tu hija se siente agobiado y desmotivado, estás preocupada o preocupado por su futuro y ves que como siga así no va a ser feliz; esta es una opción que te recomiendo que tengas en cuenta y experimentes. Si quieres, puedes ponerte en contacto conmigo para charlar sobre lo que necesitas y cómo puedo ayudarte.

P.- Cuéntanos algunas experiencias difíciles que hayas tenido que “lidiar” durante este tiempo de coach.

R.- Explicar con detalle los aspectos relevantes antes de comenzar el proceso, ayuda a prevenir que pasen situaciones difíciles. Además, en la primera sesión decido si realizo o no el proceso con quien lo solicita, ya que yo trabajo con personas que están receptivas y dispuestas a esforzarse para mejorar la situación en la que se encuentran y conseguir lo que es importante para ellas.

Marcos Núñez contemplando un cuadro de su padre en la exposición de Huerta el pasado año

A pesar de esto, alguna vez surgen dificultades. Por ejemplo, en alguna ocasión sucede que cuesta realizar el trabajo y no se obtienen los resultados que se podrían conseguir. También, cuando se hace una pausa puede pasar que cueste retomar el proceso. Todas aquellas vivencias que nos suceden nos ayudan a seguir aprendiendo y creciendo y de esta forma me las tomo. No me refiero a ellas como experiencias difíciles sino como aprendizajes de trabajo.

Gracias a Marcos Núñez por cedernos un poco de su tiempo. Suerte.

Para más información: Tel. 678 93 82 56 / www.coachmarcosnunez.com

