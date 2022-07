Regresan cuatro de los monjes evacuados del Monasterio de Santo Domingo de Silos

Cuatro de los monjes de la abadía benedictina de Santo Domingo de Silos (Burgos) evacuados ayer con motivo del incendio de Quintanilla del Coco, han regresado ya al templo y se encuentran bien y "normales". Así lo afirmó uno de ellos, que retornó hoy, junto a otros tres compañeros, para "entrar en contacto" con una serie de cosas que necesitaban, según informa Ical.

"No nos dejaban pasar pero al final han comprendido que teníamos obligación de volver", explica, mientras recuerda cómo fue la tarde de ayer, cuando les pidieron a todos los monjes evacuar el monasterio ante el avance de las llamas. "Nos ha pillado muy cerca a todos y para el pueblo ha sido muy duro", afirma, señalando que en el Monasterio no ha habido "ningún compromiso" y por tanto no se vio afectado por el fuego.

"Espero que hoy o mañana puedan volver todos a sus domicilios", afirma, en relación a los vecinos del pueblo, y también al resto de miembros de la congregación, que por el momento se encuentran en un convento de Aranda de Duero (Burgos). "No sé cómo lo organizarán, de momento hoy todavía está todo el mundo fuera", apuntó, recordando que se han visto afectados sobre todo las cosechas, las granjas y el monte, pero no las viviendas.

