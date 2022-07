Ferran Adrià: “He intentado hacer una teoría de la cocina con hipótesis y teorías de los codirectores del proyecto Atapuerca”

Mariluz Martínez / ICAL

El chef y copropietario de elBullirestaurante, Ferran Adrià, reconoció hoy en los yacimientos de Atapuerca (Ibeas de Juarros, Burgos) que “ha intentado hacer una teoría de la cocina con hipótesis y teorías de los codirectores del proyecto Atapuerca”. Lo dijo durante el sencillo acto de nombramiento como quinto Embajador de la Fundación Atapuerca, en el que los tres codirectores, Juan Luis Arsuaga, Eudald Carbonell y José María Bermúdez de Castro, le hicieron entrega de un diploma acreditativo, de una tarjeta de acreditación y de una insignia frente al yacimiento de la Galería, en la Trinchera del Ferrocarril.

“He estado muy ligado a Atapuerca y he intentado comprender qué es cocinar y para ello, cuándo empezó la cocina”, manifestó, al tiempo que recordó sus primeras visitas hace unos diez años a la sierra burgalesa, que significó, afirmó, “un antes y un después en la manera de comprender la cocina” porque “la evolución humana va ligada a la alimentación y la alimentación va ligada a la cocina”.

“Me he enamorado de la historia viniendo aquí (a Atapuerca) porque si no conoces la historia, no conoces el presente”, aseveró Adrià, al tiempo que recordó que “desde hace varios años está intentando descifrar el genoma de la cocina y ha sido fantástico todo lo que yo he aprendido aquí de los tres codirectores”.

De esta forma, Ferran Adrià se refirió a su colección de libros dedicados a la Historia de la Restauración Gastronómica en Occidente, ‘Los orígenes de la cocina’, editados por Bullipedia, cuyo primer volumen fue ‘Paleolítico y neolítico’ y al que le seguirán otros siete volúmenes más que completarán en 2024 la colección.

La Fundación Atapuerca firmó en 2016 un convenio de colaboración con la Fundación el Bullifoundation para cooperar en estudios sobre la historia y la evolución de la gastronomía. Gracias a este acuerdo, la Fundación Atapuerca actúa como consultora en sus preguntas relacionadas con la Prehistoria e identifica para cada caso concreto a los científicos adecuados, facilitando su colaboración para conseguir la información necesaria.

El codirector del proyecto Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, subrayó en el acto en el que se otorgó esta distinción al prestigioso chef que “lo local y lo universal pueden estar relacionados” y que “éste es el milagro de la cocina y de la gastronomía”. “Los restaurantes forman parte de la geografía local, se extiende por todo el mundo y se conoce por todas partes”, agregó. “Con jugar las raíces, lo local, lo de proximidad y extenderlo a todo el mundo y relacionar culturas”, exclamó.

Así, aplaudió, al igual que los otros dos codirectores, este nombramiento con el que “se le da la llave para entrar en los yacimientos sin pedir permiso”, al tiempo que hizo público que durante una hora, el nuevo Embajador y su mujer, así como el cardiólogo y novelista y uno de los jugadores de baloncesto más relevantes de los años 70 y 80, Juan Antonio Corbalán -que asistió al acto como Embajador de la institución desde 2017- trabajarán ‘in situ’ en las excavaciones arqueológicas de la sierra burgalesa para que “se ganen la comida”.



‘Embajador de la Fundación Atapuerca’

La Fundación Atapuerca creó la figura de ‘Embajador de la Fundación Atapuerca’ en 2017 para reconocer y fomentar la implicación personal en el apoyo al Proyecto Atapuerca, y en darle mayor visibilidad pública. La Fundación considera esencial para la continuidad de este proyecto científico de prestigio mundial implicar en su divulgación a personas que por distintas razones puedan contribuir a que el Proyecto Atapuerca consolide el amplio respaldo social del que goza.

En 2017 la Fundación Atapuerca nombró Embajadora a Olvido Gara, Alaska, (que excavó en Atapuerca hace años) y Embajadores a Juan Antonio Corbalán (cardiólogo y novelista, unos de los jugadores de baloncesto más relevantes de los 70 y los 80), a Santiago Jiménez, fallecido en agosto de 2020, (fue director del Museo de Arnedo en La Rioja y eficaz valedor de Atapuerca), y a Alberto Velasco (exdirector de Relaciones Institucionales de Mahou San Miguel, cuya implicación desde hace décadas en Atapuerca es especialmente destacada). Los próximos nombramientos serán al consejero delegado de Reale, Ignacio Mariscal, el lunes 11 de julio; y el 20 de julio al también cocinero Andoni Aduriz.

