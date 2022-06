Burgos sale a la calle para reclamar más inversión en infraestructuras de la provincia

La sociedad burgalesa marchó por las calles del centro de Burgos para reclamar al Gobierno de España más inversión en infraestructuras de la provincia. Una manifestación convocada por la Asociación Sociedad Civil Burgalesa (Socibur) bajo el lema ‘Exigimos futuro para Burgos’ partió de la Plaza del Cid y finalizó a los pies de la Catedral de Burgos.

La total reapertura del Tren Directo (Madrid-Aranda de Duero-Burgos), la finalización de los tramos de las autovías A-73 (Burgos- Aguilar de Campoo), A-12 (Camino de Santiago) y A-11 (del Duero); así como la continuación de la línea de Alta Velocidad (AVE) de Burgos al País Vasco, centraron las reivindicaciones de hoy. Desde Socibur critican los “constantes retrasos” en el inicio, continuidad y reapertura de las vitales infraestructuras que afectan de forma directa a la provincia de Burgos, así como las “falsas promesas” políticas y la falta de una “apuesta clara” por el futuro de esta tierra.

En relación al anuncio de la ministra de Transporte y Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez sobre la llegada a Burgos del AVE en “menos de un mes”, el presidente de Socibur, Rafael Medina lamentó las promesas realizadas por el Gobierno en torno a este tema. “El año pasado Ábalos no aseguró que el AVE estaría en Burgos, la ministra dijo que en marzo y no estuvo, y después vino Bolaños a decir que si se demoraba dos meses, no pasaba nada”, explicó.

Asimismo, consideró que las palabras del PSOE acerca de la llegada del Rey Felipe VI a la inauguración del AVE, es una “excusa para demorar el tiempo y no decir lo que está pasando”, dado que cree que esta inauguración puede “demorarse bastante” debido a que no se han empezado a formar los maquinistas de este tramo entre Valladolid-Venta de Baños-Burgos. “Ponen la disculpa del Rey para inaugurar el AVE. Su agenda estará muy copada, vamos a abrir y cuando venga, será bien recibido, pero mientras tanto no vamos a esperar más”, concluyó.

Sigue los temas que te interesan