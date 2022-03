Tom Jones, el 'Tigre de Gales', aterrizará en Burgos el 28 de junio

El cantante Tom Jones actuará en el campo de rugby del complejo deportivo ‘San Amaro’ de Burgos el próximo 28 de junio, en el marco de las Fiestas de San Pedro y San Pablo de la ciudad. El concierto, que se enmarcará dentro de la gira ‘Surrounded By Time’ y que lleva el mismo nombre que su último trabajo, permitirá disfrutar de lo mejor de la discografía de este artista galés en una de las tres únicas citas españolas, según informa la agencia Ical.

El concierto cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos. Tom Jones es considerado como uno de los cantantes más importantes de Gales y Reino Unido, el cual acumula la cifra de más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo gracias a sus más de 30 discos de estudio. En los años 60 se dio a conocer gracias a su gran voz, su peculiar estilo y su sensualidad.

Sus intentos por alcanzar la fama no darían frutos hasta su traslado a Londres, donde comenzaría a trabajar su carrera y donde se rebautizaría como Tom Jones en homenaje al personaje literario. El éxito llegaría en 1965 con su canción ‘It's Not Unusual’ siendo a partir de ahí cuando grabaría la canción para la película ‘Thunderball’ de James Bond y cuando ganaría un primero Grammy como ‘Mejor Artista Nuevo’ en 1966.

En los años 80 continuaría su fama cuando en el 87 lanzara ‘A Boy From Nowhere’ y la versión del tema ‘Kiss’ de Prince junto al grupo Art Of Noise. En 1993 lanzaría ‘The Lead And How to Swing It’ conquistando a la audiencia más joven para más tarde actuar en 1998 junto a Robbie Williams en los Brit Awards. En los 90 publicaría otro de sus grandes éxitos titulado ‘Reload’ donde grabaría grandes canciones junto a artistas como The Cardigans o Mousse T. llegando a vender cinco millones de copias.

En 2003 recibiría un Brit Awards por su contribución a la música y en 2006 fue nombrado caballero de la corona británica por la Reina Isabel II para, a partir de ahí, ser conocido como Sir Tom Jones, un reconocimiento que pudo celebrar de nuevo en 2012 cuando actuó en el concierto celebración Diamond Jubilee Concert de la Reina en el Palacio de Buckingham.

Otros hitos de su larga carrera son haber recibido diferentes Brit Awards como el de ‘Mejor Artista Masculino Británico’ o el de ‘Contribución a la música’, el Silver Clef Award por toda su trayectoria, el ‘Hitmaker Award’ del Songwriters Hall of Fame, el ‘GQ Man Of The Year’ y el prestigioso ‘Music Industry Trust Award’.

Además, ha actuado como él mismo en Los Simpson, Duck Dodgers y The Emperors New Groove; otros papeles en el cine incluyen Mars Attacks, de Tim Burton. En 2012 consiguió su primer papel como actor sin interpretarse a sí mismo junto a Brenda Blethyn y Alison Steadman en ‘Playhouse Presents: King of The Teds’ para Sky Arts.

Las entradas, que saldrán a la venta el próximo viernes, 11 de marzo, a las 10 horas, se podrán adquirir en dos modalidades: ‘Entrada Premium’ cuyo coste será de 90 euros y permitirá acceder a una zona de descanso, visibilidad preferente y bar exclusivo, y la ‘Entrada General’, cuyo precio será de 50 euros. Los tickets para este espectáculo se podrán adquirir a través de Entradas A Tu Alcance y Teleentradas.

