El oncólogo García Girón peleará "hasta el último recurso" para prorrogar su vida profesional

Tras conocer la decisión de la Gerencia Regional de Salud en la que ha ratificado no prorrogar la vida activa del oncólogo Carlos García Girón, el doctor explicó que presentará “hasta el último recurso que permita la justicia” para intentar seguir en su puesto en el Hospital de Burgos tras haber agotado la vía administrativa.

García Girón, que cumplirá 66 años, tendrá que dejar su puesto el próximo 28 de octubre, debido a que desde el Sacyl se le obliga a jubilarse como profesional de la sanidad pública en la que ha trabajado desde hace 36 años. Y podría incluso irse antes, puesto que aún le quedan vacaciones pendientes, pero “no lo haré y seguiré hasta el último día trabajando, como lo he hecho siempre, por los ciudadanos que me necesiten”.

El oncólogo indicó que de todos estos años le queda “la satisfacción de haber tenido el reconocimiento tanto de mis compañeros como de mis pacientes”. A éstos últimos “nunca les he dejado de ver, aunque no tuvieran cita, tampoco he dejado de responder a cualquier llamada de teléfono” y por eso considera que tiene su “reconocimiento y agradecimiento”.

Sin decepción por la decisión administrativa

Esa es la parte que más le importa porque en cuanto a si siente decepción por la decisión tomada desde la administración respondió con un rotundo “no”. Y reiteró que lo único que le importa es saber que “tengo el apoyo de ciudadanos y compañeros, para quienes he trabajado siempre desde la sanidad pública”.

García Girón no quiso ahondar tampoco demasiado en un asunto que no finaliza con la decisión del Sacyl ya que tiene claro que “seguiré peleando hasta dónde lo permita la justicia”. Por eso, una vez que ha agotado la vía administrativa, con la intención de seguir en su puesto, recurrirá la negativa ante los Juzgados.

