Las calles de Candeleda se visten de gala por las fiestas de la Virgen de Chilla: romerías, toros, pasacalles y orquestas

Imagen de archivo de unas fiestas de Candeleda Ayuntamiento de Candeleda

Las calles de Candeleda (Ávila) volverán a convertirse en el epicentro de la diversión en pocos días una vez se dé inicio a las fiestas patronales en honor a la Virgen de Chilla.

Unas fechas en las que la localidad abulense se viste de gala y se prepara para recibir un sinfín de actividades marcadas por los festejos taurinos, las romerías, los pasacalles y las orquestas.

El Ayuntamiento de Candeleda ha preparado para ello un amplio programa que arrancará este mismo viernes, 4 de septiembre, con la novena en honor a la Virgen de Chilla a partir de las 20:30 horas en la parroquia de la localidad. Tendrá lugar a la misma hora y lugar hasta el día 12.

La programación continuará a partir del viernes 11 de septiembre, cuando comenzarán los días fuertes que se extenderán hasta el lunes día 21, centrando las actividades en los dos fines de semana que duran los festejos.

La programación completa puede ser consultada a continuación:

Viernes 11 de septiembre de 2026

• 18:30h. ¡Empiezan las fiestas! Chupinazo inaugural y gran pasacalles de Gigantes y Cabezudos.

• 20:30h. En la Parroquia, Novena en Honor de Ntra. Sra. La Virgen de Chilla.

• 22:00h. En la Plaza del Castillo, Ofrenda Floral a la Virgen de Chilla.

• 23:45h. ¡Dale al play!, la Asociación Cultural Candjoven presentan una nueva edición de la mejor música de los años 80 vs 2000 con un dj invitado. Hay que ir caracterizado con la época que marcó tu vida.

Programa completo de las Fiestas de la Virgen de Chilla de Candeleda. Ayto Candeleda

Sábado 12 de septiembre de 2026

• 10:00h. Tirada al plato, organizada por el Club Deportivo de Cazadores de Candeleda.

• 10:30h. En el patio del IES Candavera, parque infantil con hinchables, circuito de karts eléctricos, miniferia, tren neumático y al finalizar fiesta de la espuma.

• 18:00h. Becerrada organizada por los Quintos. Al finalizar suelta de dos vaquillas para todos los asistentes.

• 20:30h. En la Parroquia, último día de la Novena en Honor de Ntra. Sra. La Virgen de Chilla.

• 23:00h. Serán quemados dos de los ya conocidos toros de fuego infantiles.

• 23:30h. Pregón de las fiestas a cargo de ADISVATI.

• Al finalizar, gran baile con la Orquesta Miami Show presentando su Jungle Experience.

• 01:30h. Quema de tres toros de fuego.

• Al finalizar se seguirá bailando con la orquesta.

Domingo 13 de septiembre de 2026

• 09:30h. Tradicional Romería al Santuario de Ntra. Señora Virgen de Chilla. (Declarada de Interés Turístico Nacional en 1980).

• 12:00h. Misa Solemne en la Piedra de las Apariciones.

• Después, procesión y subasta de banzos acompañados por la Banda Municipal de Candeleda.

• 22:30h. Karmento, en concierto, en la Plaza Mayor. Una de las voces más auténticas del panorama musical actual llega a Candeleda con un espectáculo que fusiona tradición, raíz y sonidos contemporáneos en un directo lleno de sensibilidad y fuerza.

• 00:30h. Quema de tres toros de fuego.

• 01:00h. En la Plaza del Castillo, gran baile con la Orquesta La Mundial Show y su gira Vaera! On Tour 2026.

Lunes 14 de septiembre de 2026

• 10:00h. Tradicional capea con cuatro vacas y un capeón por el recorrido tradicional.

• Al finalizar se darán suelta a los novillos que se lidiarán por la tarde.

• 13:00h. Pasacalles por las calles del pueblo con la Charanga Desakato.

• Al finalizar la charanga, se continuará la fiesta con la Discomóvil de Candjoven.

• 18:30h. I Certamen de Novilladas 'Villa de Candeleda': 2ª Semifinal.

• 23:00h. Quema de dos toros de fuego infantiles.

• 23:30h. Sigue la fiesta en la Plaza del Castillo con el Party Tour de la Orquesta Maxims.

• 01:30h. Quema de tres toros de fuego.

• Al finalizar se seguirá bailando con la orquesta.

Martes 15 de septiembre de 2026

• 10:00h. Tradicional capea con cuatro vacas y un capeón por el recorrido tradicional.

• Al finalizar se darán suelta a los novillos que se lidiarán por la tarde.

• 18:30h. Gran Festival Taurino y Final del I Certamen de Novilladas 'Villa de Candeleda'.

• 22:00h. Quema de tres toros de fuego.

• 22:30h. En la Plaza del Castillo, baile popular con Óscar Recio. Fiestas de la Vela.

Viernes 18 de septiembre de 2026

• 18:30h. Pintada infantil con tizas de colores en la Avenida de la Constitución, acompañados por los cabezudos.

• 22:30h. En la Plaza del Castillo, noche de rumbas a cargo de las JIPAS.

• Al finalizar el concierto de las JIPAS, quema de tres toros de fuego.

• A continuación, concierto de música INDIE-POP a cargo del grupo Bela Palma.

Sábado 19 de septiembre de 2026

• 11:30h. En la Plaza Mayor, Mini Sanfermines.

• Al finalizar habrá un concurso de recortadores para los más pequeños en la plaza de toros hinchable (regalo para todos los pequeños).

• 18:00h. Tradicional capea con cuatro vacas y un capeón por el recorrido tradicional.

• 23:00h. Quema de dos toros de fuego infantiles.

• 23:30h. En la Plaza del Castillo, gran baile con la Orquesta Diamante.

• 01:30h. Quema de tres toros de fuego.

• Al finalizar se seguirá bailando con la orquesta.

Domingo 20 de septiembre de 2026

• 09:30h. Tradicional Romería al Santuario de Ntra. Señora Virgen de Chilla. (Declarada de Interés Turístico Nacional en 1980).

• 12:00h. Misa Solemne en la Piedra de las Apariciones.

• Después procesión y subasta de banzos acompañados por la Banda Municipal de Candeleda.

• 18:00h. Tradicional capea con cuatro vacas y un capeón por el recorrido tradicional.

• 23:30h. En la Plaza del Castillo, gran baile con la Orquesta Nuevo Cobalto Show y su Party Tour 2.0.

• 01:30h. Quema de tres toros de fuego.

• Al finalizar se seguirá bailando con la orquesta.

Lunes 21 de septiembre de 2026

• 10:00h. Tradicional capea con 4 vacas y 1 capeón por el recorrido tradicional.

• 18:00h. Espectáculo Taurino Humor Amarillo con vaquillas.

• 22:00h. En la Plaza del Castillo, fin de fiestas con cena para todos los vecinos con caldereta y limonada acompañada de la música de El Pillo.

• 01:00h. Quema de los tres últimos toros de fuego.

• Al finalizar se seguirá bailando con El Pillo.