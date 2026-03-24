Seis heridos, dos de ellos graves, en una colisión múltiple en Navahondilla: los Bomberos excarcelan a tres personas

La colisión frontal entre tres vehículos en Navahondilla (Ávila), cerca del límite de la Comunidad de Madrid, ha dejado este martes seis heridos de distinta consideración.

Según ha informado un portavoz de Emergencias de la Comunidad de Madrid, el accidente, entre un monovolumen y dos turismos, se ha producido a las 13:40 horas en el kilómetro 64 de la carretera M-501.

El equipo médico del Summa112, con la asistencia de Sacyl, ha estabilizado y ha trasladado a seis heridos, dos graves y cuatro potencialmente graves, a hospitales de Madrid (12 de Octubre, Puerta de Hierro y Clínico).

Por su parte, los Bomberos de la Comunidad de Madrid han rescatado a tres de las víctimas de los vehículos.