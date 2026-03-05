Tellado pide "no dispersar el voto" en Castilla y León y acusa a Martínez de ser "un embajador dócil y sumiso de Sánchez"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este jueves "no dispersar el voto" en Castilla y León y ha acusado al candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Carlos Martínez, de ser "un embajador dócil y sumiso" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Votar en masa a Mañueco es decir no a Sánchez y sí a Castilla y León", ha asegurado Tellado en la reunión del Comité de Campaña del PP de Ávila en la que ha defendido la necesidad de "un acuerdo de gobierno únicamente con los castellanos y leoneses, sin responder a nadie más" y ha asegurado que "la estabilidad de Castilla y León depende del voto centrado y unido".

El secretario general del PP ha afirmado que las elecciones del próximo 15 de marzo “son claves para Castilla y León y para el conjunto del país” y ha pedido un esfuerzo en los días que quedan de campaña que "son claves para decidir con determinación el rumbo de esta tierra y emitir un veredicto del maltrato sin precedentes que ha sufrido por parte del Gobierno de Sánchez".

"El balance del PP en Castilla y León está lleno de resultados, con un Gobierno que ha sido decente, cosa que no puede decir el Gobierno de España, y que siempre defiende su tierra y reivindica la igualdad entre las autonomías, pidiendo un trato respetuoso y no ser menos que las demás, algo que no ha cumplido el Gobierno de España, que ha maltratado la igualdad", ha afirmado.

La "pinza" PSOE-Vox

Tellado ha asegurado, además, que Mañueco "ha plantado cara al Gobierno de Pedro Sánchez cuando este pretendía arrebatar recursos de los castellanos y leoneses para dárselos a otros territorios donde el separatismo exigía un trato desigual entre españoles".

"Donde otros buscan la confrontación y la polarización en esa pinza perfecta que forman PSOE y Vox, nosotros estamos pensando en esta tierra, en el futuro y en cómo mejorar la vida de la gente, con medidas realistas para fijar población, generar empleo, aliviar el bolsillo de las familias y los autónomos y para proteger de verdad al sector primario", ha asegurado.

Y ha defendido que a Castilla y León "le conviene el PP y Mañueco, porque nadie defiende mejor sus intereses". "Si la gente vota, el PP gana; si se queda en casa, el resultado es incierto y puede perjudicar a Castilla y León", ha señalado.

Tellado ha asegurado que "está en juego castigar al PSOE, que está entregado a los separatismos y que es capaz de reventar un principio elemental en democracia como es el de igualdad, como ha hecho con ese sistema de financiación que es un auténtico atraco".

Un embajador "dócil" de Sánchez

El secretario general de los populares ha acusado a Martínez de ser "un embajador de Sánchez, dócil y sumiso" y ha asegurado que el presidente del Gobierno "ha reaparecido en su peor versión, para utilizar de nuevo la política internacional como vía de escape a la situación de acorralamiento político que vive".

"Detrás de lo que está haciendo, de alejarse de nuestros aliados en la guerra de Irán, lo que intenta es construirse un agarradero ante la corrupción, la parálisis y la decadencia que caracteriza al Gobierno", ha asegurado, señalando que "el amigo y socio de Otegi ahora va de pacifista, pero no cuela".

Por ello, ha exigido a Sánchez que comparezca en el Congreso para hablar de la guerra de Irán y ha defendido "estar al lado de las democracias occidentales y contra las tiranías y la barbarie", además de no aceptar que "arrastre al país en su descenso a los infiernos de los parias internacionales".

Extremadura y Aragón

Tellado ha asegurado que quieren "cerrar cuanto antes pactos en Extremadura y Aragón para que haya gobiernos estables" y ha recordado que "le hemos tendido la mano a Vox para llegar a un acuerdo allí donde es necesario".

Además, ha pedido al partido de Abascal que en la investidura de María Guardiola "no se comporte como la izquierda, porque seguro que sus votantes no es lo que quieren". "Mañana lo veremos, basta con su abstención para poner a Extremadura en marcha", ha zanjado.