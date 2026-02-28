El primer premio de la Lotería Nacional deja miles de euros en Arévalo
El número agraciado ha sido el 66.774, dotado con 600.000 euros al número.
Más información: Cuádruple alegría con el sorteo de La Lotería Nacional en dos provincias de Castilla y León
Noticias relacionadas
- Cuádruple alegría con el sorteo de La Lotería Nacional en dos provincias de Castilla y León
- El mayor bote de la historia de La Primitiva llega a los 114,5 millones y el sorteo riega Burgos de billetes
- El primer y el segundo premio de la Lotería Nacional reparten varios millones en cuatro provincias de Castilla y León
El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado miles de euros en el municipio abulense de Arévalo. El boleto premiado ha sido vendido en la administración número 2 de la localidad abulense, ubicada en el Teso Nuevo, número 1. El número agraciado ha sido el 66.774, dotado con 600.000 euros al número.
Además, otro boleto agraciado con el primer premio de la Lotería Nacional ha sido vendido en la administración número 312 de Madrid, en Marina Usera, 24.