El primer premio de la Lotería Nacional deja miles de euros en Arévalo

El primer premio del sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado miles de euros en el municipio abulense de Arévalo. El boleto premiado ha sido vendido en la administración número 2 de la localidad abulense, ubicada en el Teso Nuevo, número 1. El número agraciado ha sido el 66.774, dotado con 600.000 euros al número.

Además, otro boleto agraciado con el primer premio de la Lotería Nacional ha sido vendido en la administración número 312 de Madrid, en Marina Usera, 24.