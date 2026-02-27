Cuádruple alegría con el sorteo de La Lotería Nacional en dos provincias de Castilla y León

El primer premio de la Lotería Nacional, valorado en 300.000 euros al número, no ha registrado acertantes en Castilla y León con el número 18.343, sin embargo, el segundo ha dejado una cuádruple alegría en nuestra Comunidad.

Un segundo premio que está valorado en 60.000 euros al número con el 37.863 y que ha dejado billetes en Segovia y también en la provincia de Zamora.

En Segovia, el boleto se ha sellado en la calle Cervantes, 34. Mientras que, en la provincia de Zamora, la suerte la han dado, en Benavente, la administración de la Plaza del Grano, 5, y también la de la Plaza de Santa María, 5. Y en la capital, la ubicada en la calle Príncipe de Asturias, 29.

Los reintegros han sido el 3, 9 y el 2.