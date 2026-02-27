El mayor bote de la historia de La Primitiva llega a los 114,5 millones y el sorteo riega Burgos de billetes
Más de 18.000 euros en la capital burgalesa.
Más información: La Primitiva busca al ganador de su mayor bote de la historia con más de 113 millones y reparte suerte en Segovia
El sorteo de La Primitiva de este jueves, 26 de febrero, no ha dejado acertantes de categoría especial, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, un único acertante de Primera Categoría con categoría especial podrá ganar 114.500.000,00 euros siendo este el mayor bote de la historia del sorteo.
Sí que ha habido un acertante de primera categoría con seis aciertos que ha sido validado en Bilbao.
Mientras que de segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) existen 13 boletos acertantes, uno de ellos en Castilla y León.
En concreto ha ido a parar a Burgos. La administración ubicada en calle Santander 9 ha dado un premio que asciende a los 18.271,44 euros.
La combinación ganadora ha sido la formada por los números: 15-13-25-39-03-09, complementario el 29 y reintegro el 1. El Joker ha sido el 4103210.