El primer y el segundo premio de la Lotería Nacional caen en Castilla y León: cuatro provincias sonríen a la suerte
En el sorteo de este sábado se repartían 600.000 euros a la serie en el máximo premio y 120.000 euros en el segundo.
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha hecho pleno este fin de semana en Castilla y León. Tanto es así, que cuatro municipios han sonreído a la suerte gracias al primer y el segundo premio, dotados con 600.000 euros y 120.000 euros a la serie, respectivamente.
El primer premio, que ha sido el número 97.617, ha sido vendido en la administración 17 de Burgos capital, en la calle de Nuestra Señora de Fátima, 7. Únicamente se ha repartido en esta ciudad, en Huelva y en Galapagar (Madrid).
Por otro lado, el 03.365, agraciado con el segundo premio, ha estado más repartido por toda España. En concreto, en Castilla y León han sido tres las localidades beneficiarias.
Se ha vendido en la administración número 3 de Ávila, en la calle San Millán, 2; en la administración número 5 de Palencia, en la avenida de Valladolid, 35; y en el despacho receptor 90640 de Toro (Zamora), en la avenida de Carlos Latorre, 12.