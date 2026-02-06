Candeleda y El Raso se preparan para su Carnaval más completo: pasacalles, noche de disfraces y diversión sin fin

El municipio abulense de Candeleda se prepara para vivir una de las fiestas más esperadas del año. Del viernes 13 al miércoles 18 de febrero de 2026, el municipio se llenará de disfraces, pasacalles, talleres, concursos y mucha alegría colectiva. A continuación, te contamos día a día todo lo que ocurrirá en el Carnaval de Candeleda 2026.

La celebración arranca el viernes 13 de febrero temprano con la Gran Fiesta de Carnaval de la Escuela Infantil Las Moreras a las 11:00 horas en el Polideportivo Municipal, una mañana repleta de música, disfraces y diversión para los más pequeños. A las 12:30 horas, los alumnos del Colegio Público Almanzor desfilarán desde el centro educativo hasta la Plaza del Castillo acompañados de sus profesores para celebrar su propia fiesta carnavalera.

Por la tarde, de 17:00 a 19:00 horas, los jóvenes tendrán su espacio con zona gaming, pintacaras y algodón de azúcar en la sala de Usos Múltiples. A las 19:00 horas se impartirá un taller de cocina para aprender a elaborar sushi, dirigido a adultos y a menores de 12 años acompañados (inscripciones en el 678 999 094).

El sábado 14 de febrero la jornada central comenzará a las 16:30 horas con la quedada de todos los grupos participantes en el Parque La Cañada. A las 17:00 horas dará comienzo el gran pasacalles Tarde de Carnaval 2026, que recorrerá las calles principales del pueblo hasta llegar al Polideportivo Municipal, donde continuará la fiesta con música y animación a cargo de la Asociación Cultural CandJoven.

A las 19:15 horas se entregarán los premios de la tarde, con cuantías de 600, 400 y 300 euros para los tres primeros puestos, además de galardones especiales del público (100 euros), Veteranos Club Atlético Candeleda (100 euros), Condes de Leda (50 euros), La Cocina de Elena y la Banda Municipal.

La noche será todavía más intensa: a partir de las 22:30 horas, el Polideportivo acogerá la Noche de Carnaval 2026 con música, diversión y concurso de disfraces organizado por CandJoven.

Programa completo del Carnaval de Candeleda 2026

A la 1:00 horas se conocerán los ganadores de la noche, con premios para grupos (300 €, 250 € y 200 €), parejas (150 €), individual (75 €) y menciones especiales de varias entidades locales: Unión Deportiva Candelana (100 €), Premio Candjoven (100 €) y Premio Valoriza (100 €).

El domingo 15 de febrero a partir de las 16:00 h y hasta las 20:00 h, la pista deportiva del Centro de Fermentación de Tabaco se convertirá en una gigantesca ciudad hinchable de 600 m². Habrá música sin parar para bailar y, como colofón, un dulce detalle para todos los niños y niñas disfrazados.

El lunes 16 de febrero la Biblioteca Municipal acogerá dos talleres matinales: de 11:00 a 12:00 h para niños nacidos en 2020, 2021 y 2022, y de 12:00 a 13:00 h para los nacidos entre 2016 y 2019 (plazas limitadas, inscripciones hasta el 11 de febrero). Por la tarde, de 17:00 a 18:30 h, se realizará un taller de cocina infantil para edades entre 8 y 15 años (precio 5 €, inscripciones en la Biblioteca).

El martes 17 de febrero las 11:00 h tendrá lugar un cinefórum infantil en la Biblioteca Pública (plazas limitadas). A las 17:00 h, el Auditorio Municipal acogerá el espectáculo 'GOT POP!' de Francis Zafrilla: un musical intergaláctico con ritmo ochentero, energía solar y mucha diversión (entradas 4 €, numeradas en el Museo Histórico).

El miércoles el Carnaval se despedirá con el tradicional Entierro de la Sardina a las 17:00 h, cuyo cortejo fúnebre partirá desde el Hogar del Pensionista y recorrerá las calles del pueblo. A las 18:00 h, en el mismo Hogar del Pensionista, habrá un aperitivo de sardinas y limonada (4 €, plazas limitadas, inscripciones en la conserjería).

Todo ello organizado y respaldado por el Ayuntamiento de Candeleda, la Asociación Cultural CandJoven, Candjoven, Unión Deportiva Candeleda, Banda Municipal, Parque Natural, Valoriza y muchas otras entidades que hacen posible esta gran fiesta colectiva en el municipio abulense. Pero la celebración no queda ahí y es que El Raso también se prepara para un Carnaval inolvidable.

Programa del Carnaval de El Raso

El Raso

El Carnaval 2026 en El Raso llega cargado de color, diversión y actividades para todas las edades. La fiesta arranca el martes 10 de febrero de 16:15 a 18:00 h en la Biblioteca con el taller 'Manos a la obra: manualidades carnavaleras'. Es necesario inscribirse previamente para participar en esta actividad creativa previa al gran festejo.

El miércoles 11 de febrero continúa la preparación con 'Transforma tu creatividad' a las 11:30 h en el Salón Municipal – A Tu Vera. En este taller los participantes podrán dar vida a su personaje favorito con disfraces y mucha imaginación. ¡Una oportunidad perfecta para ir caldeando motores!

El domingo 15 de febrero es el día grande: ¡el Carnaval llega a la Plaza de la Paz! A partir de las 16:15 h comienzan a llegar los grupos. A las 16:30 h dará comienzo el desfile por las calles con infinidad de disfraces, música a tope y la animación de Producciones Javi Rossi.

Habrá diversión para todos los públicos y, a las 19:00 h, una gran sorpresa infantil para terminar la tarde con broche de oro: sevillanas y mucho arte de la mano del curso de Eva Molinelli.

La semana sigue con más carnaval el martes 17 de febrero en la Zona DiverCarnaval (Plaza de la Paz) de 11:30 a 13:30 h. Una mañana completa de diversión con castillo hinchable, hinchables gigantes y karts para que los más pequeños (y no tan pequeños) disfruten a tope.

Finalmente, el miércoles 18 de febrero se vive la tradición con dos momentos muy especiales: a las 11:30 h en el Salón Municipal – A Tu Vera tendrá lugar la sardinada con toda la tradición, y a las 18:30 h en la Plaza de la Paz se celebrará el entierro de la sardina, poniendo el broche final al carnaval con el clásico desfile y la quema. Todas las actividades están organizadas por la Asociación Amigos del Raso y las inscripciones para los talleres que lo requieren están abiertas.