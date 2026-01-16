El pueblo paradisíaco que tiene una curiosa devoción por las grullas: celebra un festival cada año en su honor

El IX Festival de la Grulla de Candeleda reúne entre el viernes 23 y el domingo 25 de enero un programa de actividades divulgativas, científicas y familiares centradas en la grulla común, con excursiones guiadas, charlas especializadas, talleres y propuestas infantiles que se desarrollarán en el Aula de la Naturaleza de la Lagunilla.

El programa se abre el viernes 23 de enero con una excursión guiada titulada 'La grulla en su ámbito', prevista entre las 16:30 y las 20:00 horas.

La actividad tiene un coste de cinco euros y requiere inscripción previa a través de WhatsApp en el número 675 56 64 14, según recoge la organización.

Candeleda

El sábado 25 de enero comienza con la inauguración oficial del festival, prevista entre las 11:00 y las 11:30 horas. A continuación, de 11:30 a 13:00 horas, se celebrará la charla 'Migración e invernada de la grulla común en España', impartida por José Antonio Román Álvarez, secretario general de Grus Extremadura.

La programación del sábado se completa por la tarde con una nueva edición de la excursión guiada 'La grulla en su ámbito', que se desarrollará entre las 16:30 y las 20:00 horas. La actividad mantiene el mismo coste de cinco euros y el mismo sistema de inscripción previa por WhatsApp.

El domingo 25 de enero, según el programa facilitado, concentra la mayor parte de las actividades. Entre las 9:00 y las 12:30 horas se llevará a cabo un anillamiento científico de aves a cargo de Juan Elipe. La participación es gratuita, con inscripción previa en el número 643 56 24 18 por WhatsApp.

En ese mismo horario matinal, de 10:00 a 12:30 horas, se desarrollará el taller de dibujo ornitológico 'La grulla común', impartido por Nacho Sevilla.

La actividad es gratuita y requiere inscripción en el mismo número habilitado por la organización para las actividades del domingo.

El público infantil contará con un espacio específico a través de 'Los Cuentos/Taller de la Abubilla', con sesiones previstas a las 10:30, 11:30 y 13:00 horas. Se trata de cuentacuentos y talleres de iniciación a la ornitología dirigidos a los más pequeños.

Durante la mañana del domingo, entre las 10:30 y las 14:00 horas, el festival contará también con stands de información y servicio de chocolate caliente. En paralelo, de 10:30 a 13:00 horas, se desarrollarán talleres pensados para toda la familia.

La organización ha habilitado el número 643 56 24 18 como contacto de información general del IX Festival de la Grulla de Candeleda, que vuelve a situar a la localidad como punto de referencia para la divulgación y el conocimiento de esta especie durante su período de invernada.