Candeleda invita a descubrir su "oro rojo" y su exquisito queso de cabra con catas, un taller de pastoreo y visitas guiadas

Imagen de archivo de una edición anterior de las ferias del queso y del pimentón de Candeleda. Cedida Ayto

Con "muchísima ilusión y ganas". Así se espera en Candeleda (Ávila) para celebrar su XIII Feria del Queso de Cabra y la XI Feria del Pimentón. Dos citas paralelas que impregnarán el municipio de "productos exquisitos" en las que habrá actividades tan destacadas como un taller de pastoreo, showcookings o un concurso de postre, entre otras.

"Ya sentimos ese aire que nos da la feria y animo a todos a que descubran todas las actividades que se van a celebrar para disfrutar de lo mejor que tiene nuestra gastronomía", apunta el alcalde de Candeleda, Carlos Montesino, en la víspera de estas ferias que tendrán lugar los días 5, 6 y 7 de diciembre.

Todo arrancará el viernes 5 de diciembre con la inauguración de la feria a partir de las 12:00 horas. Media hora más tarde le seguirá la presentación del pimentón 'La Candela' de Adisvati Emplea. Y ya por la tarde habrá una cata de vino de la bodega Las Parralas en la sala de usos múltiples a partir de las 19:30 horas.

"Tenemos otro tipo de productos en la feria como miel, embutidos o higos que, si bien las estrellas siempre van a ser el queso de cabra y el pimentón, se relacionan", precisa el regidor de este municipio abulense en declaraciones a este periódico.

El sábado 6 de diciembre será uno de los días fuertes de esta feria. Por la mañana, a partir de las 10:00 horas, tendrá lugar una de las actividades "más destacadas", que es un taller de 'Careo', como se le conoce al pastoreo de la cabra en Candeleda.

"Van a venir a explicarnos cómo se lleva a cabo todo el pastoreo de las cabras. Se va a hacer en el aula de la Lagunilla y después habrá una visita guiada a una explotación ganadera de caprino. Es una primera parte teórica y otra parte práctica", precisa Montesino.

A las 12:30 horas del 6 de diciembre tendrá lugar la presentación del Queso de Montaña de Gredos, en la carpa que instalará la cooperativa de ganaderos de caprino de Candeleda.

Según destaca el alcalde, es un "queso que se ha hecho nuevo y que por primera vez se va a presentar en Candeleda", que para él además es "muy exquisito y va a dar mucho que hablar". "Se hace de la manera tradicional y está elaborado con leche cruda de cabra de montaña", explica.

Programa completo de las ferias del queso de cabra y pimentón de Candeleda

Desde las 13:00 horas habrá un showcooking a cargo de Toni Gómez, y ya por la tarde a las 18:00 horas y a las 19:00 habrá una cata de aceite a cargo de Prodetietar y una cata de vino de la bodega Las Parralas, respectivamente, en la sala de usos múltiples.

Todas las actividades programadas para estas ferias del queso de cabra y el pimentón de Candeleda están preparadas para disfrutarlas en familia, junto a los más pequeños y pequeñas.

Al showcooking se le sumará un concurso de postres al día siguiente en el que es obligatorio incluir productos de la tierra y que está "teniendo mucha aceptación". Será el domingo 7 de diciembre a las 13:00 horas y la entrega de premios tendrá a partir de las 14:30 horas.

Antes, a las 11:00 horas del último día, tendrá lugar una visita guiada al sequero de pimentón a través del presidente de la asociación, Ángel David, quien hará una demostración a los asistentes en esta edificación reestructurada y arreglada en el propio casco urbano de Candeleda de cómo se elabora el secado del pimentón.

"Un secado tradicional, con leña de encina. Se subirá al zarzo, llevará un saco de pimiento y explicará cómo se prepara todo el proceso hasta llegar al molino. Desde que se saca de la tierra hasta que llega allí", avanza el alcalde.

Por último, la feria se clausurará finalmente a las 15:00 horas de este domingo 7 de diciembre. Todos los interesados en participar en algunas de las actividades podrán inscribirse a través del teléfono de la Oficina de Turismo de Candeleda (920 38 07 95) o en el stand que estará instalado por parte del Ayuntamiento.

"Oro rojo y esencia"

Las ferias del queso de cabra y el pimentón de Candeleda lo que buscan es ensalzar estos dos productos, el primero de ellos que cuenta con una "esencia" propia y el segundo que es considerado el "oro rojo" del municipio.

"Aquí tenemos alrededor de 18.000 cabezas de ganado, de las cuales más del 50% salen en extensivo y hace que la leche sea exquisita", ensalza el regidor. Un contexto al que se le suma la "mano de los artesanos" que llevan haciendo el queso "toda la vida de forma tradicional".

A todo ello hay que añadirle la característica de que "se le echan conservantes naturales", incluido el cuajo, lo que hace que "te puedas comer hasta la corteza del queso".

Al mismo tiempo, en Candeleda pueden presumir de un pimentón con un "aroma diferente", con la diferencia de que se seca en "sequeros de forma tradicional, manualmente y con leña de encina". "Eso hace que le imprima un sabor, una textura y un color diferente a cualquier otro", asegura Montesino.