Candeleda recupera el esplendor de la glorieta de la Plaza del Castillo: un homenaje a la artesanía y tradición local

El municipio de Candeleda ha estrenado el año con un emotivo regreso a sus raíces. Este 1 de enero se ha inaugurado la remodelación de la emblemática glorieta de la Plaza del Castillo, historia viva del municipio, en un acto que ha congregado a numerosos vecinos.

La intervención ha contado con el respeto a su esencia y valor histórico y la gran novedad reside en la incorporación de azulejos artesanales pintados a mano en Talavera de la Reina, la reconocida Ciudad de la Cerámica.

Cada una de estas piezas es el resultado de un proceso laborioso en el que los maestros artesanos han invertido "horas de dedicación, detalle y paciencia", como indica el consistorio, para lograr un acabado único.

Los motivos decorativos de la cerámica se inspiran en la identidad de Candeleda, reflejando los patrones y colores de los trajes tradicionales del municipio y los delicados bordados de sus manteles.

Construida originalmente en 1930 por Daniel Monforte Castelo, la glorieta forma parte indisoluble de la memoria urbana y sentimental de Candeleda, siendo un espacio que ha sido testigo de casi un siglo de historia local.

Agradecimiento a la labor técnica y artesanal

El Ayuntamiento de Candeleda ha querido destacar y agradecer la implicación de todos los actores que han hecho posible este proyecto. Entre ellos, se ha resaltado el trabajo de Barquillero y Gallo, así como de Juan Carlos Pinero, figura clave en la ejecución artesanal.

Asimismo, el consistorio ha puesto en valor la labor de los arquitectos municipales y de los empleados municipales, que "de manera constante y decidida han ayudado y colaborado en el proyecto, así como de todo el servicio de obras", según han indicado.