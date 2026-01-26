Atropellan a un niño de 10 años cuando iba de camino al colegio en Arenas de San Pedro
El menor ha sido golpeado por un vehículo que daba marcha atrás mientras cruzaba por un paso de peatones en la localidad abulense.
Más sucesos: Un policía local trasladado al hospital por intoxicación por humo tras un incendio en una vivienda de Las Delicias
Noticias relacionadas
- Un policía local trasladado al hospital por intoxicación por humo tras un incendio en una vivienda de Las Delicias
- Dos accidentes en 40 minutos en la provincia de Burgos dejan varios heridos, entre ellos menores de edad
- El método de la siembra tiene nueva víctima en un supermercado de Valladolid: se llevan su bolso y estafan 600 €
Un niño de 10 años ha resultado atropellado este lunes cuando se dirigía al colegio en el municipio abulense de Arenas de San Pedro. El atropello ha tenido lugar a las 8:56 horas de la mañana en la calle San Agustín de la localidad abulense, frente al colegio Zorrilla Monroy.
El niño ha resultado herido en una pierna tras ser golpeado por un vehículo que daba marcha atrás mientras cruzaba por un paso de peatones. El 112 de Castilla y León ha avisado a la Policía Local, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al menor herido, que ha sido trasladado al centro de salud de Arenas de San Pedro.