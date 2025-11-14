La provincia de Ávila mira al cielo y apuesta por su excelente astroturismo: "Las estrellas son uno de nuestros distintivos"

Intur Viajeros ha abierto sus puertas en la mañana de este viernes, 14 de noviembre en la Feria de Valladolid, con gran afluencia de público. Se cumplen ya 28 ediciones de un certamen que pasa por ser pionero en la promoción del turismo de interior, con una superficie de 11.000 metros cuadrados y en la que participan un millar de expositores.

La Diputación de Ávila ha participado en todas estas ediciones con el fin de mostrar todas sus bondades, culturales, turísticas, con la naturaleza como protagonista, y también gastronómicas, que son muchas.

“28 años en los que la Diputación de Ávila ha sido fiel a la cita participando en todas las ediciones de Intur. Un escaparate en lo que al turismo de interior se refiere que pasa por ser una oportunidad para nosotros para seguir difundiendo y fomentando la oferta turística de la provincia”, ha afirmado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Carlos García González, presidente de la Diputación de Ávila.

Una oferta “diversa” desde el punto de vista cultural, histórico, patrimonial, gastronómico y turístico. La Diputación de Ávila apuesta, además, por potenciar diversos eventos turísticos de cara al año 2026.

“Uno de ellos es el 12 de agosto, ese eclipse total, el 575 aniversario del nacimiento de Isabel La Católica en Madrigal de las Altas Torres y queremos también conjugar esa oferta tan importante de manera gastronómica con la décima edición de Mascarávila, o potenciar el turismo de belenes”, ha añadido el presidente.

Carlos García, presidente de la Diputación de Ávila

La provincia de Ávila apuesta por fomentar el astroturismo llevando un planetario a Intur para disfrutar de los cielos de la provincia. En especial de Gredos. Sin olvidarnos de Stellarium y de la gastronomía.

El turismo en la provincia de Ávila

“Estamos muy contentos. Hay una amplia variedad. La competencia también es grande e Intur nos sirve para enriquecer nuestra oferta. Nos interesa que Ávila siga siendo un destino preferente para touroperadores y así vamos a conjugar esa oferta turística y el aumento en las pernoctaciones”, ha afirmado Carlos García.

“Ávila siempre ha sido un referente a nivel nacional en turismo de interior. En turismo de naturaleza, gastronomía y disfrutar de la esencial rural somos la mejor provincia de España. Con toda la competencia que hay, Ávila es uno de los destinos preferidos para disfrutar del turismo de interior, de naturaleza, conjugado con el astroturismo”, ha asegurado el presidente de la Diputación.

Apuesta por el astroturismo

La provincia apuesta por aprovechar esos “recursos endógenos” que da la naturaleza. “El turismo de estrella es un distintivo”. Que seamos “reserva starlight no lo puede decir cualquier y pone de manifiesto, que a través de la naturaleza tenemos que conjugarlo”, ha añadido el presidente de la Diputación de Ávila.

Se puede disfrutar en restaurantes con la temática del astroturismo y eso es muy importante para la provincia de Ávila.

“Tenemos que seguir por esa línea. El proyecto Stellarium Center, que en breve vamos a empezar a proceder con la licitación, tiene que ser un proyecto que conjugue historia, educación y el turismo a través de la calidad de las estrellas de Ávila”, ha finalizado el presidente.