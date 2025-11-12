Revolución en Ávila: toca un millón de euros del 11/11 de la ONCE gracias a Carlos

Ávila ha amanecido con una sonrisa. A partir de ahora el 11 de noviembre, el 11/11 ya no será un día más para un abulense.

El Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE ha dejado un premio de un millón de euros en Ávila, repartido por el vendedor Carlos Manuel Carpintero Morales, quien ha entregado la suerte desde su punto habitual de venta situado en el Paseo de la Estación, número 32.

Este sorteo especial de la ONCE, celebrado el 11 de noviembre, ofrecía un primer premio de 11 millones de euros, además de 11 premios de un millón de euros cada uno, correspondientes a extracciones de un número de cinco cifras y una serie.

También se repartieron 119 premios de 50.000 euros, 1.309 de 2.000 euros y 1.080 de 1.200 euros.

La mayor suerte del 11/11 de la ONCE ha llegado a Parla de manos de Julián Silvestre Rodríguez, que regenta un quiosco de prensa, establecimiento colaborador solidario con la ONCE, situado en la calle Real, justo frente a la estación de Renfe de la localidad, un lugar de mucha afluencia y mucho paso de personas.

Aquí se han repartido 48 cupones premiados con 50.000 euros cada uno. En total, 13.400.000 euros para la localidad madrileña.

La ONCE recuerda que sus cupones forman parte de una lotería social, segura, responsable y solidaria, con estrictos controles para evitar el consumo descontrolado y la venta a menores, y sin posibilidad de juego a crédito.