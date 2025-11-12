El centro de salud Ávila Norte

El centro de salud Ávila Norte

Ávila

El centro de salud Ávila Norte retoma su actividad en sus instalaciones tras finalizar las obras de mejora

Durante el periodo de traslado y puesta en funcionamiento, del 12 al 17 de noviembre, la atención se realizará exclusivamente en turno de mañana.

Más información: Mañueco anuncia que todas las áreas de salud de CyL tendrán unidades del dolor: "Queremos cambiarlo por la sonrisa"

Publicada
Actualizada

Noticias relacionadas

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, ha informado este miércoles de que el centro de salud Ávila Norte volverá a prestar servicio en su sede habitual, en la calle Arturo Duperier número 4 de la capital abulense, una vez concluidas las obras de eficiencia energética, accesibilidad y adecuación de espacios.

El traslado de profesionales se ha organizado de forma gradual para garantizar la continuidad asistencial y minimizar las molestias a los usuarios, siguiendo el siguiente cronograma:

-Jueves 13 de noviembre: cuatro médicos de familia y las dos pediatras junto al personal de enfermería asociado a esas consultas y la mitad del personal administrativo y un celador. Las extracciones de sangre y recogida de muestras se harán desde ese día en el centro de salud.

De izquierda a derecha: Juan José Jiménez (subdirector de Gestión HURH), Fernando Espí (ingeniero), Diego Benavides (ingeniero biomédico), José Carlos Cardillo (jefe Servicio Mantenimiento HURH) e Ignacio Aguado (traumatólogo).

-Viernes 14 de noviembre: cuatro médicos de familia junto al personal de enfermería asociado a esas consultas, matrona, trabajador social y la mitad del personal administrativo y un celador.

Durante el periodo de traslado y puesta en funcionamiento, del 12 al 17 de noviembre, la atención se realizará exclusivamente en turno de mañana.

La Delegación Territorial ha agradecido la comprensión de los usuarios y ha recordado que estas actuaciones "han buscado ofrecer un espacio más accesible, eficiente y adaptado a las necesidades asistenciales de la población".