El centro de salud Ávila Norte retoma su actividad en sus instalaciones tras finalizar las obras de mejora

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, ha informado este miércoles de que el centro de salud Ávila Norte volverá a prestar servicio en su sede habitual, en la calle Arturo Duperier número 4 de la capital abulense, una vez concluidas las obras de eficiencia energética, accesibilidad y adecuación de espacios.

El traslado de profesionales se ha organizado de forma gradual para garantizar la continuidad asistencial y minimizar las molestias a los usuarios, siguiendo el siguiente cronograma:

-Jueves 13 de noviembre: cuatro médicos de familia y las dos pediatras junto al personal de enfermería asociado a esas consultas y la mitad del personal administrativo y un celador. Las extracciones de sangre y recogida de muestras se harán desde ese día en el centro de salud.

-Viernes 14 de noviembre: cuatro médicos de familia junto al personal de enfermería asociado a esas consultas, matrona, trabajador social y la mitad del personal administrativo y un celador.

Durante el periodo de traslado y puesta en funcionamiento, del 12 al 17 de noviembre, la atención se realizará exclusivamente en turno de mañana.

La Delegación Territorial ha agradecido la comprensión de los usuarios y ha recordado que estas actuaciones "han buscado ofrecer un espacio más accesible, eficiente y adaptado a las necesidades asistenciales de la población".