Cae en un pueblo de Ávila una plantación ‘indoor’ con 300 plantas de marihuana y seis armas: hay una detenida

La Guardia Civil desmantela una plantación ‘indoor’ con 300 plantas y seis armas en Sotillo de la Adrada

Efectivos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil de Ávila, con la colaboración del Equipo de Policía Judicial de Arenas de San Pedro, han detenido a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública, en la modalidad de cultivo y elaboración de droga.

Las investigaciones se iniciaron durante los meses de julio y agosto, ante sospechas de que en un domicilio de la localidad abulense de Sotillo de la Adrada se podrían estar desarrollando actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Ante ello, se establecieron diferentes dispositivos de vigilancia para confirmar los indicios.

Una vez comprobadas las sospechas y con la correspondiente autorización judicial, los agentes procedieron a la entrada y registro del inmueble. En el interior hallaron una plantación de marihuana de tipo indoor, compuesta por 300 plantas en avanzado estado de floración, así como numeroso material eléctrico y de climatización empleado para su cultivo.

Entre el material intervenido se encontraban pantallas LED e incandescentes de 600W, ventiladores, proyectores, termostatos, transformadores, grupos electrógenos y aparatos de aire acondicionado.

Durante la operación también se localizaron seis armas —dos cortas, una carabina, una ballesta y dos largas— que fueron depositadas en la Intervención de Armas de la Guardia Civil de Ávila. Las investigaciones continúan abiertas para determinar la legalidad de su tenencia y posesión.

La persona detenida fue puesta a disposición judicial junto con todo el material intervenido.

Según las estimaciones de los agentes, por la cantidad de plantas y las distintas cosechas que podrían haberse producido, la mayor parte de la marihuana estaba destinada a la venta a terceros, reservando una pequeña parte para consumo personal y distribución local.