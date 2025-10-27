Revuelo en la zona sur de Ávila tras una riña familiar que ha obligado a intervenir a la Policía

Revuelo el que se ha producido, en la mañana de este martes, 27 de octubre, en la zona sur de la ciudad de Ávila, concretamente en la calle Maestro Piquero con Alfredo Abella debido a una riña familiar, como han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ávila.

La Sala de Operaciones CIMACC recibía una llamada alertando de los hechos a eso de las 14:00 horas, como han informado fuentes policiales en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La riña ha obligado a intervenir a efectivos de la Policía Local y también de la Policía Nacional que se han desplazado hasta el lugar para que la situación no fuera a más.

Allí, como señala la Subdelegación del Gobierno, se ha procedido a la identificación de todas las personas presentes.

Se ha resuelto la situación con esa intervención y presencia policial, sin que fuera necesaria la adopción de otras medidas.