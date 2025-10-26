Una mujer de 22 años sufre un golpe en la cabeza y varias heridas tras ser atropellada en el Puente Adaja de Ávila
También presentaba daños en las piernas y en el costado.
El Servicio de Emergencias ha informado del atropello, en la mañana de este domingo 26 de octubre, de una mujer de 22 años en el Puente Adaja, a las 11:20 horas.
El alertante añadía que el suceso se ha producido en el nuevo puente, en la Avenida de Madrid, en la prolongación de la carretera de Salamanca N-110.
Se ha trasladado aviso, desde la Sala de Operaciones del 112 a la Policía Nacional, Policía Local de Ávila y a Sacyl.
Además, Emergencias Sanitarias ha enviado recursos para atender a esta mujer que mostraba daños en las piernas y el costado y un golpe en la cabeza.