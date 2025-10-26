Una mujer de 22 años sufre un golpe en la cabeza y varias heridas tras ser atropellada en el Puente Adaja de Ávila

El Servicio de Emergencias ha informado del atropello, en la mañana de este domingo 26 de octubre, de una mujer de 22 años en el Puente Adaja, a las 11:20 horas.

El alertante añadía que el suceso se ha producido en el nuevo puente, en la Avenida de Madrid, en la prolongación de la carretera de Salamanca N-110.

Se ha trasladado aviso, desde la Sala de Operaciones del 112 a la Policía Nacional, Policía Local de Ávila y a Sacyl.

Además, Emergencias Sanitarias ha enviado recursos para atender a esta mujer que mostraba daños en las piernas y el costado y un golpe en la cabeza.