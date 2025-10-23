Suerte multiplicada por tres: 105.000 euros del cupón de la ONCE caen en Ávila

El cupón diario de la ONCE ha dejado una lluvia de euros en Ávila. En el sorteo del miércoles 22 de octubre, la ciudad ha sido agraciada con un total de 105.000 euros, repartidos en tres cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

La responsable de repartir la suerte ha sido Soraya San Pedro Casillas, vendedora de la ONCE en el Centro Comercial El Bulevar. Soraya ha vendido los tres boletos ganadores correspondientes al sorteo del miércoles.

El cupón diario de la ONCE ofrece cada día un gran premio de 500.000 euros al número y la serie, además de 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. También reparte 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas.

El sorteo incluye, además, 9.000 premios de 25 euros para quienes acierten las tres primeras o las tres últimas cifras, así como 6 euros para los aciertos de dos cifras y 2 euros para el reintegro, cuando coincide la primera o la última cifra del número ganador.