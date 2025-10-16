Tiroteo en Arévalo: detenido un hombre por disparar varias veces al aire

Un hombre de 48 años ha sido detenido por la Guardia Civil tras protagonizar un tiroteo en la tarde del pasado miércoles, 15 de octubre, en las inmediaciones del castillo de la localidad abulense de Arévalo.

Un suceso en el que, afortunadamente, no se registraron "víctimas ni heridos", aunque sí una denuncia, tal y como ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Ávila.

Nada más conocer lo ocurrido, la Guardia Civil estableció un importante dispositivo de seguridad, que ha dado como resultado la detención del hombre en cuestión como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio y tenencia ilícita de armas.

Según recoge la Agencia ICAL, aunque este dato no ha sido confirmado, algunas fuentes apuntan a que este suceso podría tener alguna vinculación con el tiroteo ocurrido el pasado mes de agosto en la zona sur de la capital abulense, en el que falleció un hombre y otros tres resultaron heridos de diversa consideración.