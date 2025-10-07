Denuncian el desprendimiento de parte del techo en un laboratorio del hospital de Ávila: “Pudo ser una tragedia”

Un incidente se produjo en la tarde del pasado lunes 6 de octubre en el Laboratorio de Diagnóstico Clínico del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, cuando una parte del techo de escayola se desprendió en una de las zonas de tránsito habitual del personal.

El suceso no causó heridos, aunque los trabajadores del servicio lo consideran un episodio de “riesgo grave” que podría haber terminado en tragedia.

Según han denunciado los Técnicos Superiores de Laboratorio de Diagnóstico Clínico y Biomédico a este medio, el desprendimiento se produjo en una zona frecuentada “de forma continua por el personal del laboratorio y por trabajadores ajenos al mismo”, por lo que consideran que “sólo la fortuna ha evitado daños personales”.

Los técnicos apuntan directamente a las obras de mejora tecnológica que se están llevando a cabo en las instalaciones “desde hace meses sin detener la actividad asistencial”, y acusan a la dirección del hospital de no haber garantizado las condiciones mínimas de seguridad.

“Este suceso es consecuencia directa de la ausencia de observancia de medidas de seguridad en el desarrollo de las obras”, señalan en un comunicado.

A pesar de las circunstancias, los profesionales destacan que “la calidad en la atención y el procesamiento de las muestras de los pacientes ha estado en todo momento garantizada gracias a la profesionalidad del personal del laboratorio”.

Así quedó el laboratorio

Los técnicos exigen ahora que la dirección del hospital realice una evaluación urgente de la seguridad estructural del edificio y de las condiciones en que se están ejecutando las obras, además de que se “depuren responsabilidades por la negligente gestión de una situación que ha puesto en serio riesgo la integridad del personal”.

Versión de la Consejería

Consultada por El Español – Noticias de Castilla y León, la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha restado gravedad al incidente y ha confirmado que “se ha producido un pequeño desprendimiento del techo durante las obras de modernización del laboratorio”, pero ha recalcado que “no ha habido afectación ni de personal ni de material”.

Desde la Consejería subrayan que los trabajos de mejora forman parte del proceso de modernización de las instalaciones del hospital.