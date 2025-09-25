El Ayuntamiento de Candeleda premia la excelencia académica de los alumnos: hasta 800 euros para los mejores expedientes

El Ayuntamiento de Candeleda ha convocado los Premios de Excelencia Académica para el alumnado del IES Candavera.

El Consistorio ha aprobado la convocatoria pública de los premios correspondientes al curso 2024-2025, destinados al alumnado del Instituto de Educación Secundaria Candavera que haya cursado ESO, Formación Profesional Básica y Bachillerato.

El objetivo de estos premios, según ha informado el Ayuntamiento, es "reconocer el esfuerzo, la constancia y los resultados académicos" más destacados entre los estudiantes candeledanos.

Para esta edición, el Consistorio destina una partida de 3.000 euros, que se va a distribuir en siete premios en total.

Por un lado, tres premios de 800 euros para los mejores expedientes de segundo curso de Bachillerato. Otros tres premios de 150 euros para los mejores expedientes de cuarto curso de ESO y un premio de 150 euros para el mejor expediente de segundo curso de Formación Profesional Básica.

Las solicitudes se podrán comenzar a realizar cuando se haya publicado la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila. El plazo se extenderá hasta el 31 de octubre de 2025.

Las personas interesadas deberán registrar la solicitud en el Ayuntamiento de Candeleda, en horario de 09:00 horas a 13:00 horas o por las vías previstas en la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

El alcalde de Candeleda, Carlos Montesino Garro, ha subrayado que con esta convocatoria refuerzan el "compromiso del Ayuntamiento" con la educación.

"Premiamos la dedicación y el talento de nuestros jóvenes, que representan el futuro de nuestro municipio", afirma el regidor.

Por su parte, el concejal de Cultura, Educación y Juventud, José Felipe Rodríguez Morcuende, ha destacado que estos premios son "un estímulo para que el alumnado siga esforzándose y una muestra del apoyo firme del Ayuntamiento a la formación y al desarrollo de nuestros estudiantes".