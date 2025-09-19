Una técnica de enfermería de Ávila sufre dos años de insultos y agresiones sin medidas de protección, según denuncia SAE

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha presentado una denuncia contra una residencia de ancianos de Ávila, dependiente de la Junta de Castilla y León, por no actuar ante las agresiones verbales y físicas que habría sufrido una Técnico en Cuidados de Enfermería (TCE) del centro por parte del familiar de un residente.

Según el sindicato expresa en un comunicado al que he tenido acceso este medio, la trabajadora lleva más de dos años siendo objeto de insultos, vejaciones, intimidaciones y, en ocasiones, agresiones físicas.

Pese a las reiteradas comunicaciones a la dirección de la residencia, SAE asegura que la única medida adoptada fue imponer a la persona agresora un distanciamiento temporal de 15 días respecto a la profesional y solicitar al personal del centro que le diera un “voto de confianza”.

La situación, calificada por el sindicato como “cada vez más grave”, ha provocado la baja laboral de la trabajadora afectada, que presenta episodios de estrés, ansiedad y temor al coincidir con la persona denunciada.

SAE señala además que la dirección del centro no informó a la víctima sobre los pasos a seguir para formalizar la denuncia ni sobre cómo comunicar lo ocurrido a la Junta de Castilla y León.

“Es responsabilidad de los gestores sanitarios velar por la seguridad de los profesionales, y para ello son necesarios protocolos y planes de prevención efectivos”, ha declarado Inmaculada García, secretaria provincial de SAE en Ávila.

Además critica la actitud de la dirección del centro y reclama medidas que garanticen la integridad de los trabajadores.