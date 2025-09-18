Uno de los cielos más bonitos de España está en un pueblo de Ávila: "Un mirador natural al universo" en la Sierra de Gredos

Castilla y León es una tierra llena de encantos que se define por su historia, gastronomía, cultura y tradiciones, pero también por su preciado entorno natural y por los espectaculares paisajes que se pueden apreciar en muchos de sus rincones.

Uno de ellos se ubica en la provincia de Ávila y en concreto en la Sierra de Gredos, donde se puede apreciar uno de los cielos más bonitos de España.

Así lo recoge '65 Los cielos más bonitos de España', la primera guía de viajes confeccionada por Miguel Ángel Pugnaire y Miguel Gil, reconocidos expertos en turismo astronómico, dedicada íntegramente al astroturismo nacional y planteada como una propuesta viajera y una invitación a redescubrir el conjunto del país a través de sus cielos nocturnos.

La Guía propone 65 rutas, 53 de ellas certificadas por la Fundación Starlight, en 48 provincias españolas a las que se suman otros tres destinos portugueses.

Entre ellas se encuentran nueve de Castilla y León, siendo la de la Sierra de Gredos una opción perfecta para explorar las estrellas.

La guía plantea este destino, una imponente cordillera situada en el Sistema Central que separa las cuencas de los ríos Tajo y Duero, como "un mirador natural al universo".

En este sentido, explica que "la belleza de Gredos radica en sus contrastes: desde el verde de sus valles en primavera hasta el blanco de sus picos nevados en invierno". Diferentes y fascinantes visiones que hacen de cada estación un paisaje único en el que definen como "paraíso natural".

Justifica este término con las múltiples especies de flora y fauna que se pueden encontrar en el paraje, con los recursos naturales acuáticos que predominan en el lugar y sus famosos riscos elevados y macizos de granito, que se complementan con valles escarpados y circos glaciares.

Un rico patrimonio que se ve aún más reforzado con las estrellas que se pueden contemplar en la zona, siendo el municipio abulense de Navarredonda de Gredos uno de los lugares "más interesantes" desde el que organizar una visita de astroturismo.

Vistas de la Sierra de Gredos desde Navarredonda de Gredos (Ávila) Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos

Según la guía, por ser la "puerta de entrada" al Parque Regional de la Sierra de Gredos, creado en 1996 para ayudar a la preservación de su biodiversidad, así como "por su situación céntrica y por la oferta de servicios turísticos" que incluye.

Y es que, allí se pueden observar cielos "sobrecogedores" por dos principales razones: por la escasa densidad de población y su elevada altura sobre el nivel del mar. Una característica que le permite disminuir los efectos nocivos de la atmósfera, la humedad y la turbulencia del aire.

De hecho, todo ello hizo que el municipio fuese reconocido como Destino Turístico Starlight en 2013 y como Reserva Starlight en 2020 por la "excepcional calidad" de su cielo.

Allí, además, se puede encontrar uno de los 50 miradores estelares de la provincia abulense y la única empresa especializada de manera íntegra en el turismo astronómico, Astroturismo Gredos.

Una entidad que ofrece observaciones a través de un telescopio en diferentes puntos de la Sierra y aprovechando los diferentes miradores estelares que se han ido construyendo en los últimos años.

Entre sus propuestas también se incluyen cursos, jornadas de iniciación y talleres para niños, entre otras actividades dirigidas a todos los públicos.

Si bien, conscientes del impacto del astroturismo en la localidad, cada vez son más los alojamientos de la zona que se lanzan a ofrecer telescopios entre sus servicios, llegando alguno de ellos a contar con un observatorio con cúpula y telescopio e incluso con tiendas burbuja con telescopio incluido que permiten ver el cielo.

Es el caso de El Milano Real de Hoyos de Espino y el Glamping Gredos Estelar, dos alojamientos que han sido incluidos en la guía por la calidad y espectacularidad de sus servicios.

Todo ello y mucho más hace de Navarredonda de Gredos un lugar especialmente atractivo para los amantes del astroturismo y para disfrutar de cielos despejados y vírgenes, perfectos para la contemplación nocturna.

Ahora bien, cabe destacar que esto no es todo lo que el pueblo tiene para ofrecer al visitante.

Navarredonda de Gredos

Ubicado al sur de la provincia de Ávila y con una población en torno a los 500 habitantes, Navarredonda de Gredos también destaca por su importante patrimonio histórico con la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la de San Benito Abad, el Parador de Gredos y la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves como máximos exponentes.

Tampoco pasan inadvertida la Ermita de San Antonio Abad, el potro de Herrar y Fragua ni mucho menos el antiguo puente de piedra donde, además, se pueden contemplar restos de calzada.

Panorámica de Navarredonda de Gredos (Ávila) Ayuntamiento de Navarredonda de Gredos

Un compendio de elementos arquitectónicos que conviven en perfecta armonía con un preciado entorno natural y una amplia oferta de servicios turísticos que van desde alojamientos rurales hasta numerosos restaurantes con una rica oferta gastronómica con las judías del Barco, la ternera de Ávila, las patatas revolconas y las truchas del río Tormes como algunas de sus especialidades.

Múltiples encantos que convierten el municipio en un pueblo único y privilegiado, y que hacen que cada temporada alta este se llene de visitantes deseosos de disfrutar de unos días de relax y desconexión marcados por las experiencias inolvidables que se pueden vivir en cada uno de sus bellos y preciados rincones.